Granada logra bajar de las 100 camas ocupadas por coronavirus en los hospitales

Adiós a no romper la barrera de bajar del centenar de hospitalizaciones. Granada ha logrado bajar de las 100 camas ocupadas en hospitales por Covid-19, después de que se haya pasado de las 105 hospitalizaciones que había el viernes, a las 96 (29 de ellas en UCI) con las que se cerró este sábado 12 de junio. Así lo ha notificado la Junta de Andalucía la mañana de este domingo en su parte diario en el que, como ya es habitual en jornada dominical, no ofrece datos sobre los contagios. Eso sí, la provincia no se libra de seguir siendo la segunda de Andalucía con más afectados por coronavirus en los hospitales.

Según muestra el balance andaluz, la provincia también ha liberado una cama UCI (pasa de 30 a 29), si bien, sigue siendo la segunda de la comunidad autónoma con más hospitalizaciones. Tan solo la supera Sevilla, que cuenta aún con 190 camas ocupadas, de las que 50 son en UCI, mientras que tras la granadina se encuentra Málaga, con 92 hospitalizaciones, de las que tan solo nueve son en la unidad de cuidados intensivos.

Más de 250.000 vacunados con la pauta completa

A nivel de vacunación, la provincia sigue a buen ritmo para lograr la inmunización de la población. Según los datos ofrecidos por la Junta, a 12 de junio ya había 256.052 granadinos que han recibido la pauta completa (las dos dosis) de la vacuna contra el coronavirus. Si bien, casi el de personas ya han recibido al menos una de las dos dosis. Y es que, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, hay 421.788 granadinos que ya han iniciado su proceso de vacunación al haber recibido el primer inyectable. A todo ello se suma además que en Granada se han inoculado ya un total de 657.216 dosis.

Como ya se avanzó el sábado, esta semana se han batido todos los récords diarios y totales a nivel de vacunación. En este sentido, pese a que el dato del viernes no superó el listón de los dos últimos días, sí que fue el mejor viernes de toda la campaña con la administración de 11.449 dosis, 5.615 de ellas destinadas a completar la pauta de vacunación.