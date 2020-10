Este es el protocolo del cementerio de Granada para el día de los Santos adaptado a las normas Covid

El Ayuntamiento de Granada ha presentado hoy el dispositivo para el Día de Los Santos de 2021 adaptado a la pandemia del coronavirus junto a Policía, Emucesa y transportes Rober para evitar que haya restricciones de tráfico, reforzar los servicios públicos para desplazamientos al cementerio y el control de las medidas de seguridad y distanciamiento dentro del recinto y alrededores, según ha explicado hoy el concejal de Seguridad, César Díaz.

Ya se han anticipado los servicios para aumentar los días y horarios de visita para evitar aglomeraciones y posibles contagios. Se han anticipado desde el 15 de octubre al 2 de noviembre, cuando estará abierto ininterrumpidamente el cementerio de San José de 8:00 a 18:00 hasta el 24 de octubre y de 8.30 a 18.30 desde el 25 de octubre, como consecuencia del cambio horario.

El servicio de escaleristas estará abierto también todo ese periodo y horario, al igual que las oficinas centrales de emucesa, que estarán de 09:00 a 21:00 ininterrumpidamente y también fines de semana. Del 28 de octubre al 1 de noviembre habrá una ambulancia fija de Cruz Roja.

El acceso al camposanto será libre, para lo que se dividirán las entradas y las salidas para que no haya cruce de personas. Habrá una puerta de entrada central y dos de salida laterales. El aforo no estará limitado ya que el espacio son 120.000 metros cuadrados, que aplicando los límites de aforo, pueden estar hasta 30.000 personas, una cifra que no se ha alcanzado nunca.

Será obligatorio el uso de mascarillas dentro y fuera y mantener distancias, para lo que se ha sectorizado el cementerio en 5 zonas que será vigilado con controladores contratados para ellos. En cada sector también habrá una unidad de Policía Local para refuerzo del control.

Para la gestión de posibles colas en las oficinas hay señalización específica.

Los puestos de flores estarán en el exterior de los establecimientos para facilitar ventilación y distancias.

Se dan cuatro recomendaciones: anticipar las visitas y utilizar los horarios de la primera hora "desde la apertura hasta las 11:00 y de 13:30 a 17:00 para diversificar y evitar acumulación; respetar las medidas de seguridad con uso de mascarilla y distancias; también tratar de acudir en transporte público, motos, bicis o caminando; y que las visitas no duren más de 30 minutos y que los grupos sean de cuatro personas como máximo.

La Policía Local vigilará el tráfico en los accesos para evitar paradas y estacionamientos que generen retención, facilitando el transporte urbano, taxi y servicios de emergencias, se controlará la ocupación de vía pública no autorizada de flores u otros objetos y se evitará la presencia de gorrillas en la zona.

Se destinarán unos 10 agentes para supervisar los diferentes puntos de accesos y entorno y habrá una unidad de grúa.

Los días previos al día 1 se ha dispuesto una parada de viajeros en el lateral derecho y algo novedoso que es la reserva de un espacio para enviar flores a un ser querido en el cementerio. Se trata de la reserva de espacio para que aparquen coches de floristerías de la ciudad, que podrán subir ramos por encargo y dejarlos en el propio nicho o tumba para evitar a la gente desplazarse.

También se controlará el acceso al Llano de la Perdiz para no aparcar vehículos.

En cuanto a los autobuses, habrá un refuerzo de la línea 13 y la C35 que llegan al cementerio. La 13 el 30, 31 y 1 frecuencia de 8 a 15 minutos, cuando en el resto de días será de 15 a 20. La C35 frecuencia de 15 minutos. Habrá refuerzos hasta el 3 de noviembre. El parking de la alhambra gratuito dos días.