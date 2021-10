La inversión municipal en obras públicas de Granada 'se queda' en el Centro y el Casco Histórico

Más de 11 millones de euros, en los dos últimos años, es la cifra que el Ayuntamiento de Granada tiene comprometida en materia de obras e infraestructura a lo largo de la ciudad, según ha explicado esta mañana el concejal de Unidas Podemos e Independientes de Granada, Francisco Puentedura. De esta cantidad, más de 7 millones van a parar a inversiones localizadas en el centro y casco histórico de la ciudad, y cerca de 4 millones se reparten por el resto de barrios. Esto supone un 66% para la zona histórica y un 34,11% para los demás distritos.

Dos tercios del dinero total han ido a parar al Centro de la ciudad y el Casco Histórico, es decir, "de la suma total de inversión en obras e infraestructuras de 11.626.306 euros, 7.659.872 euros se destinan a obras en el centro y casco histórico, y tan solo 3.966.434 euros se reparten entre el resto de barrios de Granada". O sea, el 66% de estas inversiones programadas y en vías de ejecución en barrios se quedaron en tan solo dos zonas, mientras que el 34,11% fueron al resto de la ciudad.

Es esta desigualdad territorial la que ha denunciado Puentedura, que ha señalado sobre las inversiones en esta materia que "desaparecen por completo en algunos distritos". Profundizando en los datos, el concejal ha asegurado que de las 39 obras programadas en lo dos últimos años, "sólo 9 inversiones se han realizado fuera del Centro y Casco Histórico de la ciudad".

En esta línea, Puentedura ha pedido más esfuerzo por llegar a todas las zonas, ya que "hay diferencias territoriales graves y no se trata a todos los granadinos y granadinas por igual. No puede acabar todo en el mismo saco. No se trata de que no haya que invertir en el centro, de hecho, esa inversión es escasa, pero tiene que haber un mayor esfuerzo en los barrios. Zonas como el Norte, Zaidín o Chana están abandonadas".

A pesar de que se trata "de una situación heredada del gobierno anterior", Puentedura ha exigido a Francisco Cuenca que sí debe "corregir la situación, y de cara a la elaboración de las próximas cuentas de la ciudad se atienda con especial atención las inversiones en los barrios y se presenten proyectos claros y concretos que cubran las necesidades de todos los distritos, que por otro lado, redundarán en creación de empleo en la ciudad y dinamizará la economía de manera justa".

En este sentido, Puentedura habló sobre la capacidad de inversión del Consistorio, que asciende a 26 millones de euros, por lo que quedan "15 millones que el Ayuntamiento podría estar programando con un nuevo presupuesto y así corregir esta situación".