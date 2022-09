Quinto aniversario del Metro de Granada: con el reto de la ampliación y llegar a 'la última milla'

El Metro de Granada empezó a funcionar hace cinco años y todo parecido con aquel mundo del ya muy lejano 2017 parece simple casualidad. Una infraestructura que empezó con muchos recelos. Los granadinos, incluida una parte de su clase política, que además es la que ahora manda en la Junta, tenían dudas de su viabilidad. Hasta que aquel 21 de septiembre empezaron a montarse los viajeros, con un éxito tal que sólo pudo parar dos años de pandemia, y que con los últimos datos parece haber recuperado la normalidad. Los años de retrasos en las obras, las críticas por su trazado, la tardanza en inaugurarlo, quedaron en un segundo plano y desde que los trenes se pusieron en marcha, a los pocos días ya había municipios pidiendo su vía y sus paradas. El PP, tan crítico en su momento, se ha abrazado a la infraestructura y prácticamente desde que pisó la Junta planteó las ampliaciones, mejoró servicios, y afronta el futuro en combinación con otros medios de transporte públicos, el autobús y los vehículos de movilidad personal. Es la llamada 'última milla' (o primera, según el caso): acercar las grandes infraestructuras prácticamente a las puertas de casa.

Este es otro de los retos más cercanos que tiene la infraestructura. El Ayuntamiento de Granada presentó el martes el primer servicio de alquiler de patinetes para moverse por la ciudad, el cual prestará la compañía multinacional Superpedestrian. Pues esta empresa ya trabaja de forma conjunta con el Consistorio y con la Junta de Andalucía para asociarse y que los usuarios jóvenes de este sistema de transporte puedan beneficiarse de descuentos e incluso de poder viajar gratis tanto en el Metro como en los autobuses urbanos e interurbanos, tal y como ha podido saber esta redacción.

Se trata de un acuerdo como el que rige en la ciudad de Málaga, donde también se encuentra establecido el servicio de patinetes Superpedestrian. Quienes tengan la Tarjeta Joven de Transporte de Andalucía tendrán un 20% de descuento mientras que quienes posean el Carné Joven de la Junta de Andalucía podrán subirse gratis a los autobuses y al Metro. De esta manera se facilita a los más jóvenes poder acceder a sus lugares de trabajo y de estudio llegar prácticamente puerta a puerta, salvando de esta forma el 'obstáculo' de la 'ultima milla'.

Este concepto de movilidad se basa en hacer el último recorrido de un trayecto en algún medio de transporte alternativo, "ya sea una bicicleta o un patinete eléctrico, normalmente un medio de transporte 'verde' y que cree poco o ningún problema de congestión", según explica el portal Movilidad Conectada. Es decir, si entre la parada del bus o del Metro hay un kilómetro o más de distancia, en vez de cubrirse a pie, que se haga en otro aparato de movilidad. Esta acción, por ejemplo, también se produce en Sevilla aunque para su servicio municipal de bicicletas.

Granada, además, tiene asegurado el éxito de esta medida ya que, según los últimos datos ofrecidos por el Metro, en coincidencia con la celebración de su quinto aniversario, los pasajeros estudiantes suponen el 30% de la demanda total de viajeros que transportan los trenes en su totalidad. Además, el patinete es uno de los vehículos, junto a las bicicletas, que se pueden meter dentro de los trenes en un espacio habilitado.

El reto de acercar a más población el Metro tras cinco años de servicio es el gran reto de la Junta de Andalucía en la actualidad. El éxito de la infraestructura se evidenció desde el primer momento y toda la lucha del ente autonómico ha sido mejorarla para hacerla competitiva. Del primer al segundo año se mejoraron las intersecciones y las señales de advertencia en los cruces, y para el usuario de los trenes se fueron mejorando las velocidades hasta alcanzar la comercial, que es la que ahora ha llevado a la vía a su máxima capacidad con la cantidad de trenes que hay. Se han mejorado los sistemas de pago, primero con la inclusión de los títulos en la Tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transportes, luego implantando progresivamente el pago con tarjeta bancaria los billetes más allá de las estaciones subterráneas, y en breve con un nuevo sistema que permitirá pagar directamente con la carta de crédito del banco. Además, se solucionó la cobertura de datos y móvil en los túneles.

Pero el gran reto está en la ampliación de la red, demandada desde prácticamente el inicio de los servicios del Metropolitano granadino. Una extensión de la línea en la que ha sido fundamental la pandemia. Sin ella, Europa no habría creado por fondos Next Generation, y sin ellos no se estaría hablando tan a corto plazo de ampliar la red del Metro de Granada. De forma rápida la Junta elaboró los diferentes estudios de ampliación, uno por el Sur, otro por el Centro, y otro por el Norte, de los cuales el primero fue aprobado por Europa para formar parte de los fondos de recuperación y resiliencia.

La tramitación de los proyectos sigue su curso sin demoras, han confirmado fuentes de la Consejería de Fomento a esta redacción, por lo que los plazos se mantienen para el desarrollo de la ampliación Sur del Metro. En 2023 tienen que empezar las obras de forma casi obligatoria ya que, para no perder los fondos, estas deben estar acabadas en 2026 por mandato europeo. Antes del verano dieron inicio las catas de terreno mientras se elabora el proyecto constructivo, que tendrá que buscar alternativas al tráfico intenso que soporta la rotonda de La Gloria, en Churriana de la Vega, uno de los puntos más complicados por los que discurre la ampliación Sur. Esta parte desde la actual cabecera de Armilla siguiendo la carretera en paralelo a la Base Aérea y atravesará el casco urbano de la población churrianera por la calle San Ramón. Al final de esta gira a la derecha para acercarse y llegar a Las Gabias, justo en el parque de la antigua estación. Tiene diseñadas seis paradas.

Otro cantar son las ampliaciones Norte, que sale de Albolote para llegar a Atarfe bordeando el casco urbano y llegando a la plaza de toros del Coliseo, y la más polémica, la extensión Centro desde la Hípica hasta la Caleta, pasando por Puerta Real, Reyes Católicos, Gran Vía y Constitución siempre en superficie. Estos proyectos tardarán más en ver la luz, pero ya tienen mapa y esbozo oficiales.

Todo esto contando con otras obras vitales: la fabricación de ocho nuevos trenes que ya realiza la empresa CAF y la reciente licitación de las obras de la gran cubierta vegetal de los Talleres y Cocheras, que además servirán para proteger del tiempo a los trenes que ahora 'duermen' a la intemperie.