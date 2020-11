Quinto día seguido por debajo del millar de casos de coronavirus en Granada

Entre tantas perspectivas oscuras en las próximas semanas sobre la evolución del coronavirus, cualquier atisbo de dato positivo puede suponer, aunque cogido con pinzas, un buen augurio. Algunos se confirman y otros no. Por ejemplo, a principios de esta semana hubo más curados que casos, pero resultó ser un espejismo. Tanto es así que sólo fue una tendencia estadística cuando se empezaron a ver los resultados del confinamiento total de dos meses en junio. El dato favorable de hoy es que por primera vez desde que Granada superó la barrera de los mil contagiados en un sólo día se encadenan cinco jornadas por debajo de esta cifra: 951. Lo malo es todo lo demás. Es la mayor cantidad de casos confirmados en lo que va de semana y, además, se está por debajo de los 1.000 pero por muy poco. También hay menos fallecidos que ayer (13), pero jamás será un consuelo este parámetro, al igual que el de hospitalizaciones nuevas, que también baja con respecto al parte anterior (66).

El número de casos notificados hoy por la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad contempla 951 contagios detectados en Granada en las últimas 24 horas. Quinto día seguido por debajo de 1.000, aunque la evolución de la semana invita a pensar que en las próximas horas puede alcanzarse ese guarismo, si mañana sábado se mantienen estas cantidades por debajo del millar podría empezar a contemplarse una 'mesetización' de la curva de contagios del coronavirus en la provincia. Aunque, eso sí, las cifras son muy altas aún. Tanto que la tasa de incidencia sigue disparada, doblando la mitad de la ratio en Andalucía, y que hoy baja pero de forma casi inapreciable (1.041,2 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días frente a 1.067,9 de ayer).

De los 951 casos notificados hoy, solo 28 tienen fecha de diagnóstico de las últimas 24 horas. Es decir, que prácticamente todos los casos se han asignado a pruebas realizadas el pasado miércoles 11. En concreto 860 de los 951 del parte de hoy, por lo que 'sólo' 63 se han asignado a días posteriores. Los datos están bastante más actualizados que hace dos semanas a pesar de la gran cantidad de test que se hacen y el avance en el conocimiento de resultados de los análisis ha mejorado y mucho en estos días.

En términos reales, el último día que Granada registró más de 1.000 casos de coronavirus está situado, tras la tabulación y estabilización de datos del IECA, es el pasado viernes con 1.137 contagiados. Desde ese día, el pico más alto se corresponde al miércoles con 869 casos y la media de esos cinco días es de 613,8, que siguen siendo muchos contagios. De una semana a otra la reducción de casos ronda los mil. Esta se va a cerrar con 4.234 casos confirmados (por PCR o test rápido) mientras que la anterior fueron 5.290.

El dato relativamente positivo de hoy es que las personas hospitalizadas descienden de forma importante, como en el resto de Andalucía. Granada tiene hoy ingresadas a 818 personas por coronavirus, que son 27 menos que ayer (cifra, por cierto, coincidente con el número de fallecidos del pasado parte). En los últimos tres días las camas ordinarias en plantas Covid dan un ligerísimo respiro y se han vaciado 70 en 72 horas.

El problema es que el ritmo de entradas de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos no para. La conclusión es que parece que no faltarán camas en plantas específicas de coronavirus, si no que las de UCI no van a dar abasto. De hecho, a pesar de que bajan los hospitalizados, los ingresados en las áreas de agudos crecen. Por ejemplo, el día 10 (pico de hospitalizaciones totales en la provincia) había 116 en UCI (772 en régimen ordinario), mientras que hoy son 130 en zonas intensivas y 688 en camas 'normales'.

Además, hay que seguir de cerca el ritmo de nuevas entradas. Ayer fueron 83 y hoy algo menos, 66, aún así una cifra enorme, de los cuales sólo 5 se corresponden a personas cuya fecha de diagnóstico se correspondió con el día de ayer. Pese a esto, el grueso de hospitalizaciones procede de personas cuyo contagio se detectó la semana pasada. Los máximos están situados en 47 hospitalizados del día 3 de noviembre y los 42 de los días 6 y 4 del mismo mes. Aun así, parece que las altas están 'compensando' las nuevas entradas.

El dato de recuperados asciende a 409 en las últimas 24 horas (el total es de 9.209, por lo que seguramente durante el fin de semana se rebase la frontera de los 10.000 curados como Málaga -18-314- y Sevilla -14.144-. También Almería anda cerca de esta cifra -9-681-).

Las muertes golpean con fuerza una vez más con 13 fallecidos, que ponen el global desde marzo en 632 personas. Sólo una de ellas pertenece a uno de los brotes graves de coronavirus que hay en la provincia: se trata del situado en la Residencia Alicante de Peligros, que además tiene 24 casos notificados.

En cuanto a focos de contagio, suben a 84 los afectados por el caso de la Residencia Fray Leopoldo de Granada capital (68 residentes y 16 empleados), y a 13 el de la Virgen de los Remedios de Órgiva (con 7 usuarios y 6 trabajadores). No se ha declarado ninguno nuevo en la provincia.