Raquel Ruz: “Nuestro objetivo es intentar que la vida de los ciudadanos sea más fácil”

Es cuarta teniente de alcalde, concejala delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, madre y ahora alcaldesa en funciones. ¿Cómo se las apaña para llevar todo esto para adelante?

Muy fácil y muy difícil: tengo una red social y familiar que me apoya en todo. Tengo clarísimo que sin mi familia y sin mis amigos sería imposible. Como muchas madres que trabajan también, esto no es nada diferente. Es verdad que tenemos unos horarios complicados que no se tienen en otro sitio. El martes terminé a las 00:30 de trabajar, por ejemplo, pero me quedo muy tranquila porque mi niño está con mis familiares.

¿Cómo ha sido la primera semana al frente del Ayuntamiento?

La verdad que no solamente hay que hacer el trabajo diario del área, sino también atender asuntos urgentes y asistir a actos y eventos que normalmente asistiría el alcalde, como por ejemplo el acto de Federico García Lorca en Alfacar, el martes pasado, o el partido del Granada del sábado… hay una serie de actos que, si no tienes esta responsabilidad de representación, no tienes que asistir a todos, solo a los de tu área. Hay que compaginar el trabajo de mañanas en el despacho con el de representación en eventos y actividades, lo cual los ciudadanos agradecen que esté la representación del Ayuntamiento.

¿Cómo le fue en el partido del Granada? ¿Es futbolera?

Bueno, yo no soy futbolera, pero entiendo que el Granada CF es muy importante para esta ciudad, no solo a nivel deportivo sino a nivel promocional y económico. Es una locomotora de generación de economía y de empleo que es muy importante. El apoyo desde el Ayuntamiento tiene que ser total, porque la promoción internacional y los minutos de televisión que nos da el Granada CF son impagables.

¿Tenía experiencia ya como alcaldesa en funciones? ¿Qué tal le va?

No, es la primera vez. Entiendo que el mayor orgullo que se puede tener es ser alcaldesa de tu ciudad, aunque sea por 15 días. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho y para mí es un honor absoluto. También todas las personas que me rodean entienden que esta responsabilidad, aunque sea para dos semanas, es un honor que intento disfrutar al máximo y espero hacer un buen papel.

¿Ha habido alguna gestión que pueda tacharse de complicada?

No, aunque sobre todo, el tema de la representación de la ciudad. No es lo mismo estar en primera línea que ser cuarta teniente de alcalde o concejal de gobierno. La focalización en el alcalde es mucho mayor y, por tanto, el papel que tienes que cumplir es de mayor responsabilidad. Intento hacerlo lo mejor posible y que la ciudad se vea bien representada en todos los eventos a los que asisto.

Con los dedos cruzados para que no pase nada...

Hacía una broma con un amigo, le decía “verás tú cuando sea alcaldesa que va a haber un terremoto…”. De momento no ha tocado, pero también quiero transmitir a la ciudadanía que el Ayuntamiento de Granada está preparado. Estamos preparados como nunca, gracias al plan sísmico y con la formación que le hemos dado a los funcionarios durante mi anterior etapa como concejala. Igualmente, todos los medios que tenemos de todos los colectivos de protección ciudadana y seguridad, como Policía Local, Bomberos o Protección Civil, están muy preparados. Quiero transmitir a la población una total tranquilidad. También decir que no se prevé ningún terremoto demasiado grande.

¿Cómo compagina la Alcaldía con las funciones de su área?

A primera hora vengo a la Alcaldía para atender los asuntos urgentes y, cuando están resueltos, vuelvo a mi despacho hasta que termino. El ritmo en estas semanas es más bajo y nos sirve para ir preparando proyectos que tienen que lanzarse en el mes de septiembre. En mi área esta preparando los proyectos Next Generation y la organización interna del área para lanzarlo todo cuando empiece septiembre.

En agosto es la mejor fecha para hacer cambios de Movilidad, ¿no?

Todo cambio en movilidad hay que ajustarlo en el mes de agosto, que hay menos número de coches y menos vehículos en la calle, porque la gente está fuera de Granada y no hay colegios. En el caso de que esa medida se tenga que ajustar para el mes de septiembre, tienes unos días de pruebas que viene muy bien, sin afectar demasiado a la movilidad de la ciudad. Por esto casi siempre los cambios en movilidad se inician en el mes de agosto. La movilidad es una cosa viva.

¿Cómo es el mes de agosto en cuanto la seguridad ciudadana?

Ya se está empezando a notar la afluencia de turistas en la ciudad, una gran noticia. Para Protección Ciudadana esto supone un reto. No solo hay que hacer cobertura a los ciudadanos de Granada, también a los turistas, que la mayoría de las veces quieren información o alguna incidencia que hayan podido tener de pérdida de bolso o similares… Quiero transmitir que Granada es una ciudad segura. Somos una de las ciudades más seguras de España, con uno de los índices de delincuencia más bajo del país y tenemos grandes profesionales en la Policía Local que trabajan con ahínco para dar el mejor servicio posible. Tenemos una unidad turística con gente que habla varios idiomas y que saben las incidencias que pueden afectar al turista y responder de la mejor manera.

¿Cómo la ven los suyos como alcaldesa? ¿Qué le dice su hijo?

Mi hijo tiene 6 años y aún no alcanza a saber y no sabe muy bien si soy también policía o qué [risas…]. Pero sí es verdad que mis sobrinos, que sí son más mayores, saben de la responsabilidad del cargo. Yo le quiero transmitir a ellos que, además de ser un honor poder representar a todos mis vecinos, es una gran responsabilidad. La responsabilidad que tengo, en ese sentido, la tengo muy asumida, en este momento no soy Raquel Ruz, soy la representante de toda la ciudad, aunque sea por 15 días.

¿Qué tiene previsto en la semana que le queda por delante?

En un principio todo se prevé con normalidad. Lo que sí quiero transmitir a los cuídanos es que sepan que el Ayuntamiento es la administración más cercana y que estamos para atenderlos y para intentar que su vida sea más fácil y que nuestro único objetivo es el servicio público. Esto es lo que nos tiene que alumbrar a todos los que nos dedicamos a un cargo público y esto es lo que nos mueve a nosotros. Este es mi objetivo para estas dos semanas como alcaldesa en funciones y este equipo de gobierno va a trabajar con ahínco los dos años que nos quedan para mejorar todo lo posible la situación de esta ciudad.