Regresan los estudiantes de Granada aislados en Mallorca por el brote de coronavirus

Se acabó la cuarentena para los cerca de 300 estudiantes andaluces atrapados por el macrobrote de coronavirus declarado entre los viajes de fin de curso a la isla de Mallorca. Y por ello, los cerca de 30 alumnos granadinos afectados por esta situación regresarán hoy a casa. Tan solo tendrán que permanecer en el hotel aislados los dos casos positivos entre estos jóvenes de Almuñécar y La Zubia. La Junta de Andalucía ha ofrecido a los 150 estudiantes de la comunidad regresar en cuatro autobuses a sus hogares desde el Puerto de Valencia a donde llegará un ferry burbuja habilitado por el gobierno balear. Lo hacen tras haber dado negativo en Mallorca y seguirán guardando cuarentena en sus casas.

Para garantizar el regreso con todas las garantías de seguridad, dice la Junta, aparte de los autobuses se ha puesto a disposición un equipo médico, una ambulancia del 061 y una unidad móvil que efectuará test de antígenos en Valencia “con el fin de garantizar una vuelta segura”. Salud ha aconsejado a las familias que utilicen este ofrecimiento dada la necesidad de que estos jóvenes viajen agrupados para evitar riesgos de trasmisión.

Sin embargo, no todos los afectados seguirán este protocolo. Diego López, uno de los alumnos granadinos afectados por esta situación, explicó a Granada Hoy que un grupo, en principio de seis estudiantes, aconsejados por la agencia de viajes con la que contrataron sus vacaciones, cogerán por la mañana un avión para regresar directamente a la provincia, y no hacer el viaje agrupado en el ferry y en los autobuses habilitados por la Junta.

Este joven explica que las autoridades han ofrecido a los estudiantes también la alternativa de terminar de guardar cuarentena en el Hotel Palma Bellver, opción que algunos se estaban pensando en coger. Las condiciones también están en que quienes abandonen el establecimiento hotelero tienen prohibido regresar a él, ni tampoco coger el ferry-burbuja desde Palma hasta Valencia, y que parte de la dársena balear a las 9:30 horas.

“Estamos más animados porque nos podemos ir, y porque también nos han dado la razón de que no podíamos estar confinados legalmente de esta manera”, expresa López. Se refiere a la decisión que motivó todo este trasiego y 'repatriación' a sus lugares de residencia de todos estos estudiantes. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma no ratificó el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el macrobrote de los viajes de fin de curso a Mallorca. En concreto, la jueza no ratifica el aislamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

En la decisión judicial se señala que el Govern balear no ha acreditado que estas personas se traten de contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el brote detectado, y considera que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental. La juez sí avala confinar a aquellas personas que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus. Esto 'liberaba' a casi la totalidad de los estudiantes de Granada afectados. El brote entre ellos sigue siendo de dos positivos y nadie más en las últimas 24 horas dio síntomas y confirmó su contagio. Para los confirmados, su situación se revisará cada cinco días.