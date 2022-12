Los Reyes Magos ya tienen embajadores en Granada: seguro que los conoces

Granada ya tiene a los embajadores de los Reyes Magos para estas navidades. El periodista Fernando Díaz de la Guardia será el representante de Melchor, el cantaor Iván Centenillo será el embajador de Gaspar y el chef Mohammed Biteye será Baltasar.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los enviados de los Reyes Magos de Oriente este año en Granada. Los tres han cogido las coronas y se las han probado en la primera visita oficial al Ayuntamiento, "donde han llegado en sus camellos híbridos", ha bromeado Cuenca. "Han hecho un esfuerzo para venir desde Oriente con unas ganas e ilusión enormes", ha dicho el alcalde.

Fernando Díaz de la Guardia es periodista granadino y en la actualidad trabaja en Canal Sur Televisión. El cantaor Iván Centenillo es uno de los artistas granadinos con más proyección en la actualidad. Y el profesional de la restauración Mohammed Biteye, que tiene una cafetería en la zona del Forum, es también un descubrimiento en Granada en el mundo de la gastronomía. Llegó a Granada en 2009 y "ya es granadino" aunque su origen sea Senegal. "Con carné o sin él se siente como tal, sueña con un cambio y hoy desarrolla su vida y aporta mucho a nuestra tierra", ha remarcado Cuenca. Su hija y su mujer se llaman, curiosamente, Alhambra.

La cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero volverá a salir del Zaidín a las 17:30 horas y terminará en Mondragones, igual que el año pasado para llegar a más zonas y descongestionar el Centro. También desde el punto de vista de la sostenibilidad se evita coger el coche ya que la propia Cabalgata se acerca a más barrios.

Este año se va a recuperar también la carroza de la Gallina Turuleca mediante la cesión temporal de la misma al Ayuntamiento por parte de la empresa Pollos Arenas, en concurso de acreedores, y habrá 15.000 kilos de caramelos. Los detalles de la Cabalgata se contarán la semana que viene.

Las palabras de los embajadores de los Reyes Magos

En sus primeras palabras, los tres enviados de los Reyes Magos a Granada han agradecido su misión y han hecho hincapié en la ilusión de los niños ese día.

"Es un honor y me hace mucha ilusión que me remite al chavea que fui. La Navidad es un estado de ánimo de niños de 0 a más de cien años. Eso es lo que me pide Melchor trasladar a Granada. Además, viene cargado de regalos y hay uno para Granada y se llama ambición y autoestima para seguir trabajando en grandes proyectos, para pensar a lo grande. Hay otro regalo que se llama salud pública para que mejore la atención sanitaria. Otro se llama conciencia social por una granada más verde, limpia y saludable y con menos pintadas. Otro se llama luz sin cortes sobre todo para la zona Norte. Y hay otro regalo que se llama buen humor para afrontar todo lo que hagan en su día a adía. Como dice mi madre, paladeen cada instante", ha dicho Fernando Díaz de la Guardia, que ha asegurado que Granada es la ciudad más mágica del año. Además, se ha autoconcedido un regalo: el éxito del deporte y que el Granada CF suba a Primera División.

Iván Centenillo ha hablado en nombre de Gaspar y ha transmitido su amor por Granada y sus tradiciones. "Le he mostrado algo sobre el flamenco y le he enseñado algún villancico tradicional del Sacromonte para que cuando esté en Granada mantenga el sello y la faceta flamenca de la ciudad. Él me transmite su alegría y su ilusión y está deseando pisar Granada", ha dicho el embajador de Gaspar. "Tranquilos que todo saldrá bien", ha asegurado.

El emisario de Baltasar ha agradecido su misión en Granada y ha dicho que Sus Majestades están deseando llegar a la ciudad y ver a todos los niños y a las familias con tanta ilusión. Además, ha agradecido la acogida y la oportunidad para este importante cometido.