Las actividades de Navidad en Granada y sus barrios: fechas, horarios y ubicación

El Ayuntamiento de Granada ha presentado ya el calendario de actividades que llenará de Navidad este año los barrios de la ciudad, además de lo programado en el propio Centro. El concejal de Turismo, Eduardo Castillo, ha reseñado que es una programación extensa, con 47 actividades, para incentivar el comercio y el consumo en la ciudad estos días de fiesta.

Y habrá de todo: cabalgatas, belenes, pasacalles, villancicos, espectáculos culturales, música o fiestas infantiles.

Todas las actividades para esta Navidad en Granada

Mercado de artesanía. Fuente de las Batallas. Del 1 de diciembre al 6 de enero

Mercado de Belenes. Plaza BibRambla. Del 26 de noviembre al 6 de enero

Atracciones infantiles. Feria de la nieve en el Paseo del Salón. Del 3 de diciembre al 9 de enero

Stand de Dulces Conventuales. Acera del Casino. Del 1 diciembre al 22 de enero

Árbol Navidad Plaza Guitarrista Manuel Cano. Del 29 noviembre al 15 de enero

Carrusel Ecológico. Plaza del Humilladero. Del 1 diciembre al 9 de enero

Pista de Hielo. Plaza BibRambla. Del 1 de diciembre al 9 de enero

Feria Sabor Granada. Plaza del Humilladero. Del 4 de diciembre al 8 de enero

Belén municipal. Del 16 de diciembre al 4 de enero. En el patio del Ayuntamiento. Horario: de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y del 17:30 a 21:00 horas. Día 24 de diciembre de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:30 horas. Día 31 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas. Días 1 y 2 de enero de 17:30 a 21:00 horas.

Días 16, 17 y 18, viernes, sábado y domingo. Representación de la obra Sobre el caparazón de las tortugas, de Ignasi Vidal, dirigida por Susana Hornos, con la participación de Nacho Guerreros y Raquel Pérez. Día 16 a las 20:00 horas, día 17 a las 19:00 y día 18 a las 18:00. En el teatro municipal Isabel la Católica.

Orquesta Ciudad de Granada. El Mesías. Días 16 y 17 de diciembre. A las 19:30 en el Auditorio Manuel de Falla.

17 de diciembre. Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música. A las 19:30 en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

17 de diciembre. Zambomba flamenca Al compás de la Navidad. Patrimonio Flamenco Herencia del 22. Antonio Heredia y Marta la Niña (cante), Marcos Palometas (guitarra), Kiko Quesada, Javi Martos e Israel Moreno (baile), Antonio Cortés (percusión) y Minara Cortés (Colaboradora especial). A las 21:00 horas en La Chumbera.

17 de diciembre. Batucada Yemanjá y Afrorúa. Recorrido: Paseo del Salón a Puerta Real, Plaza del Carmen.Hora: de 11:30 a 13:30

18 de diciembre. Piano con sabor. Juan Lago y Belén Navarro, piano cuatro manos. A las 12:00 en el Auditorio Manuel de Falla.

19 de diciembre. XXVI Certamen de Villancicos en espacios abiertos, plazas céntricas de la ciudad. Coros de Pedro Antonio Pérez. Coro del Centro de Participación Activa Casería de Montijo, coro del Centro de Participación Activa Joaquina Eguaras, coro del Centro de Participación Activa Beiro, coro del Centro de Participación Activa Norte y coro del Centro de Participación Activa Ronda “La Ilusión”. A las 11:00 en la Puerta de la Capilla Real. Calle oficios.

20 de diciembre. Coros de Enrique Torres. Coro del Centro de Día Polígono de Cartuja, coro del Centro de Participación Activa Zaidín, coro del Centro de Participación Activa Manuel Benítez Carrasco y coro del Centro de Participación Activa La Paz (Junta de Andalucía). A las 11:00 en la Plaza de las Pasiegas. Puerta de la Catedral. A las 12:00, Coro de Machú, coro intergeneracional de Genil. En la Plaza de las Pasiegas.

20 de diciembre. Actuaciones de coros y danzas. CENTRO. Calle Mesones (frente a restaurante Irreverente), Plaza Campo Verde, Plaza del Carmen. Hora: 18:30, 19:30 y 20:00

20 de diciembre. Batucada Taller Sambiosis. Recorrido: Reina Mora, Plaza de la Hípica a Don Bosco.Hora: de 18:00 a 20:00

21 de diciembre. Orquesta Ciudad de Granada. Villancicos populares del mundo. Hora: 18:00. Lugar: Auditorio Manuel de Falla.

21 de diciembre. Homenaje Miguel Ríos y el Rock en Español. Miguel Ríos and The Black Betty Trío. Hora: 21:00. Lugar: Teatro Municipal Isabel la Católica.

21 de diciembre. Coro del Centro de Participación Activa Zaidín (Junta de Andalucía). A las 11:30 en la Fuente de las Batallas. Coro de Luis Burgos. Coro Mixto Cantores del Zaidín. A las 12:00 en la Fuente de las Batallas. Coros de Matilde Reguero Lorenzo. Coro Rondalla de Genil y Coro del Centro de Participación Activa Fígares – Ronda. A las 17:00 horas en la Plaza de Santa Ana.

21 de diciembre. Batucada Yemanjá y Afrorúa. Recorrido: Zacatín, Bibrrambla, Pasiegas. Hora: de 18:00 a 20:00.

22 de diciembre. Fran Llorens “Canta Jazz por la Navidad". Concierto mayor en Navidad. Concejalía de Derechos Sociales. Hora: 19:00. Lugar: Teatro Municipal Isabel la Católica.

22 de diciembre. WALT DISNEY IN CONCERT. Un concierto de película. Hollywood Symphony OrchestraHora: 19:00. Lugar: Auditorio Manuel de Falla.

22 de diciembre. Actuaciones de coros y danzas. CHANA. Calle Sagrada Familia (altura de la Parroquia Santa Micaela), Parque La Encina. De 18:30 a 19:30 horas.

22 y 23 de diciembre. Stand de Papa Noel en el Zaidín. Los comercios repartirán entre el publico comprador cartas para que los niños las rellenen. Hora: de 17:00 a 21:00

23 de diciembre. Cabalgata Papa Noel Zaidín. Recorrido: Avda. de Cadiz, Avda. Barcelona, C Domingo Puente Marin, Avda de América, Avda. de Dílar, C/ Poeta Gracián, C/ Pintor Manuel Maldonado, Avda. D. Bosco, Avda. Dílar, C/ Palencia, C/ Andrés Segovia, Plaza Fontiveros, y C/ Primavera. 17:00 horas.

Compañía La Maquiné. Historia de una semilla. Día 23 a las 19:00, día 25 a las 19:00, día 26 a las 12:00 y 19:00 y día 27 a las 19:00 horas. Parade, el Circo de los valientes: día 29 a las 19:00 y día 30 a las 19:00. En el Teatro Municipal Isabel la Católica. Día 2 de enero a las 12:00 y 19:00 horas, día 3 a las 17:30 y 19:30 y día 4 a las 19:00.

30 de diciembre. ORQUESTA FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID. Auditorio Manuel de Falla a las 20:00 horas.

31 de diciembre. Fiesta fin de año. Actividades lúdico-festivas: reparto de bolsas de cotillón y uvas, campanadas fin de año, fuegos artificiales y verbena amenizada por grupo musical. A partir de las 22:30 horas en la Plaza del Carmen.

5 de enero. Cabalgata de Reyes Magos 2023. Hora: 17:00. Recorrido: Salida Calle Salvador Allende. Recorrido Urbano Tradicional.

6, 7 Y 8 de enero. Los Reyes de la Magia. Hora: 18:00, 20:00 y 12:30. Lugar: Teatro Municipal Isabel la Católica.

SOLDADITOS DE PLOMO, GUARDIANES DE LA NAVIDAD. En la Plaza del Carmen. 16 de diciembre Inauguración Belén Municipal de 11:00 a 14:00. 19 de diciembre Cartero Real de 09:00 a 14:00 horas. 23, 24, 25, 30, 31, 1 y 5, custodia del Belén Muncipal de 11:00 a 14:00 horas.

Pasacalles y Fiestas infantiles. 18 de diciembre a las 12:30 fiesta infantil en la Plaza Inmaculada Niña. 26 de diciembre a las 17:30 horas pasacalles en Chana: de Circunvalación La Encina a Sagrada familia recorriendo las calles del barrio. 26 de diciembre a las 19:00 horas fiesta infantil en Chana. Calle Sagrada Familia junto Iglesia de Santa María Micaela. 27 de diciembre a las 17:30 pasacalles en San Juan de Dios,Boquerón, Centro. De Jardines del Triunfo a Plaza del Carmen, por calle San Juan de Dios, Gran Capitán, Carril del Picón, Calle Tablas, Plaza la Trinidad, Bibrrambla, Plaza del Carmen. 28 de diciembre a las 17:30 pasacalles en Carretera de la Sierra-Realejo-San Matías. De Carretera de la Sierra a Humilladero. 29 de diciembre, pasacalles en San Francisco Javier. Desde Calle San Agapito a Joaquina Eguaras pasando porAvenida de Pulianas, Calle San Rómulo, Avda. Juan Pablo II y Calle Francisco Dalmau.

Actividades en las Juntas Municipales de Distrito

Del 6 de diciembre al 6 de enero. Belén tradicional y exposición de artesanía tradicional en la Asociación de artesanos de Granada El Gllo. JMD ALBAYZÍN.

20 de diciembre. Flamenco y Villancicos. Asociación de Vecinos Fenix del Barrio de los Pajaritos. JMD Beiro. 20:30

VI Jornadas de adviento Asociación de Vecinos Albayda. JMD Beiro.

18 y 25 de diciembre. Navidad en familia. Asociación de vecinos Joaquina Eguaras. JMD Beiro

18 de diciembre a las 12:30. Castaño Mirasierra. Fiesta Infantil Plaza Inmaculada Niña.

5 de enero. Cabalgata de Reyes Asociación de Vecinos Barranco del Abogado. JMD CENTRO.

Entrega de juguetes por los Reyes Magos. Asociación de vecinos Parque Nueva Granada. JMD Norte. JMD Zaidín: 10:00 a 13:00 horas. Asociación de Vecinos Campo Verde.

14 de diciembre. Zambomba navideña. Asociación de vecinos Chana, Encina y Angustias. JMD Chana. Hora: 18:30

4 de enero. Cartero Real. Asociación de vecinos Chana, Encina y Angustias. 18:00 horas.

5 de enero. Cabalgata de Reyes Asociación de vecinos Cerrillo Maracena.

5 de enero. Cabalgata de Reyes. Asociación de Vecinos San Francisco Javier.

19 de diciembre. Visita cultural al Belén de Alhama de Granada. Salida a las 09:30 horas. Con motivo de conocer el Belén que monta el pueblo de Alhama, de más de 400 metros cuadrados, se organiza una visita cultural a dicho municipio para las personas mayores de Granada. Lugar de salida: C/ Profesor Enrique Tierno Galván, Parada de autobús al costado del Palacio de Congresos (junto al Hotel Saray). Horario de regreso: De 17:00 a 18:00 horas. Se comerá en un restaurante de la zona (cada persona deberá pagar el importe de la comida). Inscripción en la web del Ayuntamiento de Granada. Si tiene alguna duda para realizar la inscripción online, puede llamar al 858 95 77 25 o al 689 87 64 87 o al 958 24 81 18 en horario de 9:00 a 14:00 horas en días laborables.

16 de diciembre. XXV Muestra de Belenes. Visita del Jurado a los Belenes de los Centros de Participación Activa

22 de diciembre. Hora: 11:00 horas. Entrega de Premios y Distinciones. Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Granada con la actuación del Coro-Rondalla Centro Participación Activa ChanaDirige: Francisco Britos.

17 de diciembre. Concierto Navidad en Familia. Hora: 19:00 horas. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Avda. de las Palmeras, 1. Concierto de la Banda Municipal de Música de GranadaDirige: Ángel López Carreño