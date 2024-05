El SAS deberá indemnizar a un hombre al que se le extirpó un testículo en Granada: "No parece lógico que el paciente deba autodiagnosticarse"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberá indemnizar a un hombre al que le fue extirpado un testículo en el Virgen de las Nieves tras ser atendido en su centro de salud y recetársele Amoxicilina e Ibuprofeno. El Consejo Consultivo de Andalucía, con sede en Granada, estima que es correcto compensar a este paciente con 53.358,13 euros, según el dictamen.

El paciente que ha reclamado ante el SAS fue a Urgencias el 7 de diciembre de 2020 por molestias en un testículo. Según el dictamen, esas molestias se "transformaron en intenso dolor". Se le hicieron unas "primeras exploraciones" tras las que se le dio el alta y se estableció como diagnóstico orquitis. Se le recetaron, además, Amoxicilina e Ibuprofeno.

El 10 de diciembre, como el dolor no remitía, el hombre fue a Urgencias del Virgen de las Nieves, donde sí se le diagnosticó una torsión testicular "lo que obligó a realizar orquiectomía derecha, es decir, la extirpación del testículo", señala el dictamen.

Ante esta situación el paciente considera que la asistencia que se le dio "fue defectuosa" ya que no se le realizó una ecografía testicular. El reclamante alegó que con esta prueba se hubiera diagnosticado correctamente su dolencia "y no habría sido necesaria la extirpación del testículo", ya que "se estaba a tiempo". Insiste el paciente en que ese "retraso" fue clave en que no hubiera posibilidad de conservar el testículo.

El Servicio de Gerencia de Riesgos considera en su informe, que recoge el Consultivo en su dictamen, que la asistencia en Urgencias en Atención Primaria que está "justificada" la argumentación que se expresa en la reclamación "y así lo entiende también la propuesta de resolución".

Por ello, el dictamen señala que "debe estimarse la existencia de una mala praxis que implica reconocer la existencia de relación de causalidad entre el daño invocado y el funcionamiento del servicio público".

El reclamante pidió una indemnización de 65.010 euros, mientras que la propuesta de resolución rebaja esta cantidad hasta los 37.350,69 euros, ya que el dolor que sentía el paciente databa del día anterior a la visita al Centro de Salud y se debe, a consideración del Servicio de Gerencia de Riesgos, aplicar una pérdida de oportunidad. A más tiempo transcurrido entre el inicio del dolor y el diagnóstico, menos opciones de conservar el testículo torsionado.

"Olvida la propuesta que cuando el paciente acudió a Urgencias no se le practicó una ecografía, que hubiera podido servir para diagnosticar la torsión testicular", señala el Consultivo, que añade esta reflexión: "No se puede hacer recaer sobre el paciente la responsabilidad de no acudir a Urgencias de forma inmediata ya que no parece ni lógico ni exigible que el propio paciente deba efectuarse un autodiagnóstico".

Así, considera que "se estima correcta" la indemnización de 53.358,13 euros.