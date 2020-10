Sábado negro: récord de casos de coronavirus y cuatro muertos más en Granada

El llamado efecto fin de semana en los casos de coronavirus se ha difuminado por completo en la provincia de Granada. La situación en la se complica prácticamente por horas y, a pesar de que los datos desglosados no se van a actualizar hasta mañana, los globales hablan hoy de un nuevo récord de casos de Covid-19 en una sola jornada. Y esta vez no ha habido que esperar a un día de semana, si no a un sábado para certificar esta plusmarca: 740 casos nuevos, 5 más que el anterior registro del pasado viernes. Y lo que es peor: han muerto cuatro personas más en Granada a causa del patógeno y los hospitales aumentan su número de camas ocupadas prácticamente por horas.

El número de contagios es el mayor de toda la serie en un día en Granada. Un récord que, además, tiene la característica de que se produce en fin de semana, cuando eso no era lo habitual hasta ahora. Los tres últimos días en la provincia han sido los peores en cuanto a casos diarios de toda la pandemia, con las tres marcas más altas de contagiados confirmados por PCR en un sólo día: 735 el viernes, 606 ayer, y los 740 marcados hoy.

En total, 2.081 granadinos saben desde el viernes que han cogido el coronavirus. Una cantidad que equivaldría a llenar la sala principal del Palacio de Congresos de Granada o casi llenar el anillo inferior del Palacio de Deportes. Una auténtica barbaridad.

El número de contagios certificados hoy eleva el total de confirmados en la provincia a 14.350 y supone la cifra más alta registrada en toda Andalucía en el último día (recordar que los datos están tomados entre las 7:00 del sábado y las 7:00 de esta mañana), por encima de Sevilla con 686 hoy. Hacía muchas semanas que Granada, pese a sus guarismos de récord, no 'comandaba' la lista de PCR positivos en la comunidad.

Este incremento en un fin de semana no es casual. De un lado se están realizando más pruebas PCR que hasta hace unas semanas y, además, estas dan como resultado más test positivos que antes. Por ejemplo, en el último día, según ha sabido este diario, han dado positivo en 25,16% de las PCR analizadas en uno de los hospitales de referencia de la capital, una cifra muy grande teniendo en cuenta que la media andaluza oscila en el 12%. Este porcentaje es prácticamente el mismo que ofreció el pasado viernes el consejero de Salud, Jesús Aguirre, a la hora de explicar las nuevas medidas restrictivas a la vida cotidiana.

En cuanto a hospitalizados, la Junta suma hoy en la provincia 16 nuevos encamamientos, todos en régimen ordinario Covid, y ninguno en UCI, lo cual en este último aspecto no deja de ser bueno. En términos reales, es decir, uniendo nuevos ingresos y altas, se traduce en seis hospitalizaciones más que ayer, por lo que la presión hospitalaria se mantiene a ritmo de crecimiento constante. Son 252 puestos ocupados en todos los complejos sanitarios de la provincia, 35 en UCI. El tope para activar el Plan de Contingencia está en 344-52 para Granada.

La gran mayoría de estos hospitalizados se concentran en los dos grandes hospitales de Granada. Según tiene constancia esta redacción, hay 122 personas ingresadas por coronavirus en el Clínico Universitario San Cecilio, y 132 en el Virgen de las Nieves, lo que hace un total de 254, dos más que las que figuran en el parte, aunque estas cantidades están variando prácticamente cada hora entre altas y nuevos encamamientos.

Los datos de contagios y hospitalizados en la provincia, que durante la semana han marchado con 4-5 días de retardo, ya se corresponderían (a falta de confirmación mañana con los datos desglosados del IECA) a los contagios diagnosticados entre el pasado miércoles y el jueves, las fechas posteriores al puente de la Hispanidad, y que desató las alarmas ante las imágenes de descontrol de fiestas en pisos y en calles de la capital, sobre todo, y su efecto en la transmisión del SARS-CoV-2.

La Junta de Andalucía ha informado de que en las últimas 24 horas no ha habido cambios en los brotes de la provincia y que el resultado del cribado masivo realizado en Alhama de Granada ha arrojado la detección de cuatro positivos sobre un total de 182 pruebas analizadas, por lo que se extrapola a que el 2,2% tiene Covid-19.

Otras cuatro personas más han fallecido por coronavirus en la provincia de Granada, aunque la fecha de diagnóstico de estos no quedará detallada hasta mañana, y elevan el conteo más triste hasta los 377 fallecidos en toda la pandemia.

Los curados al menos siempre suponen un respiro y en el último día epidemiológico se han dado 44 altas en toda la provincia, por lo que 4.618 granadinos han superado el Covid-19.