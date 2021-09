Luis Salvador y José Antonio Huertas ya son oficialmente concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Granada

El punto número 2 del pleno de septiembre celebrado hoy viernes versaba sobre la Toma de conocimiento del pase a situación de Concejales no Adscritos de Luis Miguel Salvador García y José Antonio Huertas Alarcón, y consiguiente, extinción del Grupo Municipal de Ciudadanos por falta de miembros, algo de lo que se ha dado cuenta ante la corporación municipal, no sin la polémica.

A pesar de que, según el secretario municipal y el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, solo se trataba de un punto para dar cuenta al pleno, el edil de Unidas Podemos Antonio Cambril ha apuntado que “un informe del secretario habla sobre que es un asunto deliberativo y pido votación”. Además, Cambril, ha señalado que “me parece ilegal, si corresponde al pleno calificar los requisitos para indicar si pasan a no adscritos”.

En respuesta, el secretario municipal por su parte, ha contestado que “se trata de informar a propósito de una serie de requisitos que se formulan sobre una decisión que ha tomado un tercero y podría darse el caso de que no se hubiera cumplido algún requisito, entonces el pleno no quedaría informado, pero sí se cumplen los requisitos, por lo tanto esto es de una toma de conocimiento”. A esto ha añadido que “el pleno no puede votar, puesto que es una decisión que ha tomado un terceto y no se puede oponer cumplir con las formalidades”.