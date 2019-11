Luis Salvador (Cs) descarta renegociar el pacto de la Alcaldía de Granada con el PP tras los resultados de las elecciones

"Seamos serios. La política se construye en base a acuerdos y proyectos serios. Hay 200 acuerdos sólidos entre Cs y PP en todo el estado español que no se van a renegociar por un resultado malo de uno u otro partido". De este modo, el alcalde de Granada y también presidente provincial Cs, Luis Salvador, ha descartado la posibilidad de una nueva negociación del pacto de Alcaldía de Granada con un PP, el de Sebastián Pérez, que ha cogido un balón de oxígeno -se ha alzado como la fuerza más votada en la capital- y que desde hace meses ha reclamado la alternancia del 2+2.

Cuando aún no han pasado 24 horas de la noche electoral, agónica para un Cs que queda relegado a quinta fuerza política en Granada capital, que ve cómo uno de sus hombres fuertes a nivel nacional (Fran Hervías) se ha quedado sin escaño y en la que se vio a un Luis Salvador en un discreto segundo plano, el alcalde de la ciudad ha dejado clara su postura y la de su partido en torno a la polémica que, desde que se colgó el collar de regidor, sobrevuela el sillón de la Alcaldía.

"Hay un acuerdo muy sólido del PP y Cs en más de 200 municipios y comunidades y eso no va a ser renegociable por un resultado u otro. Seguimos con absoluta normalidad", ha insistido Salvador, tras las declaraciones de Sebastián Pérez durante la noche electoral, quien, sin ser preguntado aún por este punto, manifestó que "no entraría" a valorar la posible repercusión de los resultados en el gobierno municipal pero que "las matemáticas no engañan, y hoy han querido pintar Granada de azul, la única capital andaluza".

Sin embargo, el alcalde, pese a reconocer los malos resultados, ha justificado el desplome de Cs enmarcándolo en el panorama nacional: "La pérdida de votos en Granada capital tendría algo que ver si el resultado fuese distinto a la tónica general de la provincia, la comunidad autónoma y el conjunto de España, pero cuando todo está en los márgenes de intención de voto que hemos tenido en todo el país, decir que puede darse en un sitio u otro por determinado tema estaría fuera de la realidad".

"Las personas que han votado lo han hecho en clave de elecciones generales y todo el mundo sabe que las generales son distintas a las autonómicas, y las autonómicas distintas a las municipales. Lo que estaba en juego en este momento era la gobernabilidad de España", ha asegurado Salvador, que ha insistido en que "lo que más me preocupa a mí y al equipo de gobierno es que se haga un gran proyecto que sea trascendente para nuestra ciudad, que las cosas funcionen mejor. De ahí no me va a sacar nadie, por tanto, que cada uno explique lo que quiera".

Si bien, lo que el presidente provincial de Cs no ha descartado es la posibilidad de que se produzcan cambios organizativos en Granada, eso sí una vez de conforme la nueva dirección nacional del partido, tras la dimisión de Albert Rivera y el anuncio de que abandona la política. "Si ahora el partido arranca la elección de un nuevo liderazgo, a partir de él y de esa asamblea y nuevos equipos, vendrán los cambios en los demás ámbitos y no al revés", ha explicado Salvador, tras haber elogiado la labor del hasta ahora líder nacional de Cs e insistir en que "nadie ha ocupado el espectro político de Cs", por lo que confía en que "con un nuevo liderazgo y equipos y haciendo lectura, vamos a volver a ser un partido de vanguardia y aspirando a gobernar un día este país".