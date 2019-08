Luis Salvador replica a Sebastián Pérez que los "trapos se lavan en casa"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dejado hoy en el aire la respuesta "clara y contundente" que le pedía el PP y su presidente, Sebastián Pérez, sobre reconocer que cederá la Alcaldía a los populares en 2021 bajo la amenaza de romper el pacto de gobierno dos meses después de la investidura.

Salvador no ha entrado en esa advertencia de su socio de gobierno y ha lanzado el problema interpretativo entre Cs y PP sobre los años de Alcaldía hacia arriba, a Madrid, donde siempre se ha amparado tanto durante la negociación del 'gobierno del cambio' como en esas discrepancias del pacto, evidentes desde el primer momento por parte de PP y de Vox.

"Quiero ser el alcalde de la política de las cosas. Y las cosas de la política, que dan muchos titulares, no permiten que la economía vaya mejor, no desatrancan problemas, no dan estabilidad, no mejoran nada, son líos y follones entre partidos y políticos. Y me van a encontrar poco en eso", ha dicho.

Salvador ha emplazado a reuniones en Madrid con la dirección nacional de los partidos la solución a esta diferencia de criterios sobre el pacto: Cs defiende 4 años y el PP, el 2+2. "El acuerdo al que llegamos a final de julio los dos grupos es a que ambos grupos con la cabeza de Sebasitán Pérez y conmigo nos reunamos para analizar cualquier diferencia del acuerdo. Los trapos se lavan en casa. Lo analizaremos como corresponde en partidos de ámbito nacional y autonómico en el análisis de esas diferencias interpretativas. No quiero que quede sólo mi respuesta al reto del día", ha respondido evitando un pronunciamiento más directo.

Ya apenas 48 horas después de la investidura se reunieron Salvador y Pérez en Madrid con los partidos a nivel nacional para aclarar los puntos de ese pacto que se había cerrado entre Teodoro García Egea (PP) y Fran Hervías (Cs) dentro de las comisiones creadas para llevar los 'gobiernos del cambio' a toda España. "Hay diferencias interpretativas. Las analizamos entre las organizaciones como corresponde y tenemos que hablar entre quienes correspondan", ha respondido.

Y ahora se vuelve a instar a las direcciones nacionales para que pongan orden. Obvia así la petición del PP local de que esta situación se tiene que resolver a nivel local en virtud de ese apretón de manos y 'pacto de caballeros' al que se aferra Pérez y que niega Salvador. "Las diferencias de interpretación se dirimirán entre las comisiones políticas", ha repetido, asegurando que "de la suma de que lo que digamos todos se diga si se tiene que aclarar algo. Fue iniciativa de Sebastián que se hablara de eso. No ha habido diferencias ni confrontaciones con ningún miembro del equipo y ninguno deja de tener apoyo del alcalde".

Salvador ha asegurado así que "todos los acuerdos han sido sustentados por decisiones de direcciones nacionales. Ninguno a nivel local. Con respecto a diferencias interpretativas lo dirimiremos conjuntamente los grupos con nuestras direcciones", insiste. Sobre la fecha, podría ser este mismo mes de septiembre.

Sobre la relación con Pérez, el alcalde ha dicho que en este tiempo cuestiones personales del líder popular le han impedido estar volcado en el Ayuntamiento y que ha mantenido contacto con él vía telefónica.

"Yo nunca voy a mentir porque nunca miento conscientemente. No voy a decir cosas que puedan poner más problemas. He sido muy comedido. Siempre he dado respuestas de que no me preocupaba y que todo iba a funcionar. Ahora voy a hacer igual. Yo digo que hay un gobierno del cambio en la misma sintonía que el de la Junta y comunidades autónomas. En esa línea vamos a trabajar. No voy a trabajar para que gobiernos alternativos puedan tener alternativas de gobierno sino en este gobierno bipartito, con un solo proyecto, en los acuerdos con Vox. No tengo más que decir", ha sentenciado.

El alcalde sí ha tenido un mensaje claro para Vox, el tercer socio de investidura y que finalmente no entró en el gobierno, que también ha criticado estos días su Alcaldía pidiendo al PP que se sitúa en la oposición. El alcalde ha dicho que esperan "contar con el refuerzo de Vox" y que trabajarán para encontrar espacios de participación que les den visibilidad normalizando las relaciones. "Habrá espacio para todos", ha prometido, asegurando que a lo que se comprometió con Vox era a buscar esos espacios de integración.

Salvador ha querido alejar esta polémica entre socios de gobierno de la gestión política. "Vamos a trabajar muy duramente por Granada", ha asegurado, lamentando que se quiera "dañar" la imagen de la política y de la ciudad. "Cada uno dueño de sus palabras. Si el foco está puesto en eso, en buscar diferencias y problemas donde no los hay, no voy a entrar, no les interesa a los granadinos".