Sebastián Pérez reaparece para exigir a Cs la alternancia en la Alcaldía

Hace dos años, en el mismo acto de apertura del curso político del PP de Granada, Sebastián Pérez dejó un titular: “Cs no es de fiar”. Y ayer, en el encuentro celebrado en Órgiva, su reaparición en la práctica casi desde la mañana en la que Luis Salvador fue nombrado alcalde de Granada, dejó otro titular en la misma línea para exigir a Cs y al alcalde Luis Salvador que reconozcan “de forma clara” que llegaron a un acuerdo para repartirse el gobierno en la capital dos años para cada formación.

En un acto en el que estuvieron presentes la consejera de Fomento, Marifrán Carazo o Toni Martín, vicesecretario general del PP-A, Pérez centró el final de su discurso en despejar las dudas sobre las negociaciones exprés que se dieron en la noche del 14 de junio y la mañana del 15 que desembocaron con Luis Salvador con el bastón de mando en el Ayuntamiento de Granada.

“Hoy tendría que estar dirigiéndome a vosotros como el alcalde de Granada, doblamos a la segunda fuerza del centro derecha, aquella noche cerramos el gobierno para el PP y la mañana siguiente se nos pidió generosidad , tal y como estaba la situación, no sólo a nivel local y provincial, también en otros niveles. Se nos pidió quitar al gobierno del PSOE, y cuando a un popular le dicen eso tiene que hacerlo. Y tuvimos nobleza y generosidad, aquí tenéis compañeros como Luis González, César Díaz o Ruiz Cosano, que estaban allí, y Cs nos pidió que ellos gobernaran dos años y nosotros dos”, señaló Sebastián Pérez para defender una vez más el pacto entre caballeros que sigue negando el alcalde Luis Salvador.

Así, el comienzo del curso político comienza con tiranteces entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento, ya que Sebastián Pérez exigió “una contestación clara y directa de Cs, un posicionamiento sin titubeos” para anunciar que, dentro de dos años, será el PP el que tome el mando en la plaza del Carmen. “La palabra de Cs es que el PP, estoy hablando de siglas, no de mi persona, sea gobierno en dos años”, puntualizó.

“Hemos sido pacientes y prudentes, pero no estamos dispuestos a ser comparsas, no nos vamos a comer el marrón, no pueden pretender estar de alcalde con tres concejales. Queremos un pronunciamiento claro y sin ambages, si no más vale honra sin barco que barco sin honra, en otro caso nos iremos a la oposición, nos debemos a los 26.000 hombres y mujeres que han dicho que quieren que gobierne el PP”, continuó Pérez que, en todo caso, no eludió mencionar que el PP sí se mostró más firme en la defensa de las candidaturas de Díaz Ayuso, Juanma Moreno o Martínez-Almeida, que se encontraban en situaciones parecidas y que, finalmente, resultaron elegidos.