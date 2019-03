Nuevos cambios en las líneas de autobús de la capital

El Ayuntamiento no descarta ninguna acción para que Rober cumpla el contrato

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, ha repetido hoy que con la empresa concesionaria del transporte público Rober siguen manteniendo una actitud reivindicativa. Ruz volvió a pedir "que cumpla con sus obligaciones contractuales". "No le tenemos manía sino que estamos intentando y exigiendo que cumplan con su compromiso de contrato de concesión", matiza. Ruz explica que Rober tienen la obligación de haber renovado la flota, "cosa que no han ido cumpliendo amparándose en otras cuestiones que no tiene nada que ver" , por lo que piden el cumplimiento del contrato y van a seguir en ello. "Lo estamos reclamando por todos los medios y no descartamos ninguna acción", asegura.