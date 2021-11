Santa Adela: Granada adelantará un millón de euros para seguir con el proyecto

El Ayuntamiento de Granada adelantará un millón de euros para poder continuar con el proyecto de remodelación y renovación urbana del barrio de Santa Adela, concretamente en la redacción del proyecto de obra y en los trabajos de gestión de este programa, a la espera de que llegue la subvención efectiva de dinero por parte de la Junta a finales de junio de 2022.

Este pago, que se aprobará en uno de los puntos de la Junta de Gobierno Local (JGL) que se celebrará mañana viernes antes del pleno, prevé que los vecinos no tengan que esperar que la subvención quede liquidada para 2024.

Así ha informado esta mañana el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, quien ha recordado que “ya hemos finalizado la fase 1 y 2 de la unidad de ejecución tercera, que fue el edificio que terminamos en nuestro anterior mandato, al amparo todo del Plan Estatal de vivienda y del acuerdo de la comisión bilateral firmada entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento en 2016”.

Madrid ha hecho un repaso temporal y ha expuesto que “en abril de 2018 ya llevamos al pleno una declaración institucional que se aprobó por unanimidad con la intención de que el Plan Santa Adela continuara y, por tanto, el Ayuntamiento exigiera la implicación del Estado y de la Comunidad Autónoma”. Así, “desde 2018, y antes de terminar el anterior mandato, ya presentamos en la Junta toda la documentación de memoria económica y necesidades jurídicas y no fue hasta noviembre de 2020 cuando la Junta reguló las áreas de regeneración urbana y da la posibilidad para que el Ayuntamiento presente su candidatura”, ha añadido el edil socialista. Además, ha apuntado que “desde noviembre del 2020, tuvimos que esperar hasta la orden de 30 de junio de 2021, que es donde la Junta acordó delimitar el área de intervención en Santa Adela y, por lo tanto, en septiembre de 2021 fue cuando el Ayuntamiento de Granada se adhirió a esa declaración y realizó una propuesta por anualidades con cargo al convenio bilateral”.

Ahora, ha aclarado Madrid, “llegamos a un acuerdo en JGL que persigue que se establezcan con los compromisos que asume el Ayuntamiento en la gestión y, además, la financiación que van a tener las tres administraciones”.

El concejal de Urbanismo ha detallado que “el coste total asciende a más de 13,2 millones de euros, de los que el Ministerio de Fomento pone 4,3 millones, la Junta 2,4 millones y el Ayuntamiento casi 6,5 millones. Esta subvención del coste global tiene que financiarse por anualidad de los años 2021 al 2024, cuando, supuestamente, debe estar liquidada esta intervención, pero, independientemente de este coste, el Ayuntamiento de Granada, que sume la gestión de todo este programa en todos sus términos, va a generar un crédito de casi 600.000 euros en forma de productividad para realizar todos los trabajos previos que conlleva la expropiación de los pisos, que se llegue a acuerdos con los vecinos para decirles que se les va a entregar una vivienda nueva, los justiprecios que hay que realizar para quien no se quiera adherir al programa…”

Miguel Ángel Fernández Madrid ha reseñado que “la previsión es que el Gobierno y la Junta realizaran en este año una aportación de 4,3 millones, pero esto no va a ocurrir, no se va a ingresar este dinero, porque la Junta se ha demorado en establecer la orden de desarrollo del Plan de Vivienda y recibiremos este dinero en el primer semestre de 2022”.

Madrid ha informado que “para que los vecinos no tengan que esperar, nosotros vamos a realizar un adelanto de un millón de euros para que podamos contratar el proyecto, podamos avanzar con el arquitecto en la redacción del proyecto de obra y podamos avanzar en los trabajos de gestión que este programa tiene”.

“Entre las funciones que tiene que realizar este equipo de funcionarios está el asesoramiento jurídico para la regulación de los títulos de propiedad; la delimitación de bienes y derechos; los proyectos de tasación conjunta; las actas de avenencia, ocupación y pago; la liquidación y aportación de cantidades a los visiones; el proyecto de parcelación, obra nueva y división horizontal; documentos de adjudicación de vivienda; y otras cuestiones que dan la idea de la envergadura que la gestión que este programa tiene y que nosotros queremos adelantarnos a lo que está por venir”, ha enumerado el edil socialista.

Madrid ha indicado que “lo que nos traslada la Junta, a nivel técnico, es que hasta junio no estará la orden de subvenciones y, a pesar de tener ya el acuerdo bilateral, no se harán efectivas las cantidades hasta entonces y será este el momento que podremos sacar a licitación las obras de ejecución y podremos llevarla a contratación”.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo ha divagado con un posible contratiempo al decir que “no quiero ni pensar que PP y Cs en la Junta estén con la calve electoral, más que con sacar unos presupuestos adelante, porque, si vamos a un adelanto electoral, probablemente el inicio de las obras no se consumará hasta el año 2023”. Por esto, Madrid ha hecho énfasis y “que se entienda, que no haya confusiones, que es el Ayuntamiento quien, sin tener la financiación, estamos adelantando dinero, redactando el proyecto, aprobando la productividad para que los vecinos puedan tener su documentación en regla, y esperamos que la Junta no demore su orden de subvenciones, porque estén pensando que un presupuesto en año electoral no es necesario sacarlo”.

Según ha podido saber Granada Hoy, En esta misma línea, coinciden desde el grupo municipal de Unidas Podemos E Independientes. El edil Paco Puentedura también “tememos que se produzca un adelanto electoral, porque esto llevaría el inicio de las obras a 2023, unas obras que ya llevan tres años de retraso”.