Sebastián Pérez renuncia a ir a las Cortes para centrarse en su carrera a la Alcaldía

El presidente del PP de Granada y candidato a la Alcaldía de la capital, Sebastián Pérez, ha anunciado esta mañana que renuncia a ir en las listas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales de abril para centrarse en su carrera a la Alcaldía y la política local en Granada.

Pérez ha asegurado que tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como Teodoro García Egea le han permitido simultanear su presencia en las Cortes con el proyecto de la Gran Granada pero ha decidido centrarse en la capital. "Primero está Granada, así que no encabezaré ni la lista de mi partido al Congreso ni al Senado", ha informado. No descarta algún puesto testimonial pero "no en puestos de salida". "Agradezco el ofrecimiento pero me debo a los granadinos y voy a llevarlo hasta el final", asegura.

"No tengo más compromiso que mi tierra y mi ciudad", ha dicho, mostrándose "consecuente" con un "reto que no es fácil" en la situación política actual. "Pero nos gustan los retos difíciles y "debo dedicarme en exclusiva a la Gran Granada".

Está previsto que en esta semana se anuncie la candidatura del PP de Granada al Congreso y al Senado o por lo menos los número uno.