Sebastián Pérez se reúne mañana con la dirección nacional para diseñar el “nuevo PP”

A buen entendedor pocas palabras bastan. Eso es lo que está pasando en la elaboración del ‘nuevo PP’ por parte del presidente provincial, Sebastián Pérez, que está “rearmando” el partido tras avalarse su presidencia al dar la Audiencia por bueno el último congreso provincial en el que salió elegido. En esta nueva vida política de Pérez, ha pisado el acelerador y si hasta ahora todo eran ausencias y silencios, desde hace una semana su presencia se multiplica entre los actos institucionales por su cargo en el Ayuntamiento y la actividad orgánica del partido. Parece que para recuperar el tiempo perdido en los dos ámbitos.

En ese ‘nuevo PP’ que ya anunció la semana pasada y en el que se rodeará de los más fieles, después de la crisis interna que ha pasado el dirigente y el partido, ya hay ‘pistas’ de quiénes serán los pesos fuertes, los puntales para Pérez. Y lo ha hecho con sus mensajes en Twitter y en la prioridad de la agenda programada.

Así, el alcalde de Alhendín, Francisco Pedro Rodríguez Guerrero; la alcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández; o la de Cájar, Mónica Castillo, estarán en el nuevo equipo directivo del PP de Granada. Han sido las primeras visitas del presidente en su recuperada actividad y para ellos sólo ha tenido palabras de elogio.

“Un alcalde modélico con un partido fuerte y unido. Será un referente en el nuevo PP de Granada”, escribía sobre el alcalde de Alhendín. “Una alcaldesa de referencia del PP de Granada, eres un ejemplo a seguir para nuestros militantes”, decía hace dos días de Hernández en su “ruta diseñando el futuro del PP” en la provincia. La alcaldesa de Cájar también es ejemplo a seguir para Pérez “con resultados de récord”. Hoy estará en Churriana con Antonio Narváez, también en las quinielas.

El propio Pérez ha confirmado a este periódico que está elaborando ese equipo tras los cambios que anunció la semana pasada y que mañana tendrá una reunión con la directiva nacional del PP. Así, espera que “para finales de mes” pueda estar definida la nueva directiva de cara a dar un impulso al partido frente a unas posibles nuevas elecciones.

Además, Pérez tiene que hacer frente a otra situación y no es sólo nombrar a nuevos cargos sino también decir que no continúan a otros que ahora están en el comité ejecutivo. De hecho, en la página web del PP de Granada aparece “en preparación” la pestaña del comité ejecutivo provincial. Porque literalmente Pérez lo está “preparando”. “También tengo que hablar con gente y en eso soy muy legal”, se ha referido respecto a los que no seguirán en sus cargos. Ante eso, Pérez dice que hay “quien se ha puesto muy nervioso de ver que el presidente vuelve a los barrios. Estoy mañana, tarde y noche y ya no voy a parar”, asegura.

El presidente del PP ha retomado también tras tres meses la actividad en el Ayuntamiento. Tras la crisis del 2+2 con el alcalde, ayer estuvo de visita en los Mondragones y en un acto oficial con Salvador. Lo dicho, la sentencia le ha dado un balón de oxígeno que ya ha respirado para volver a marcar su posición de fuerza.