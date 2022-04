Los Servicios Sociales de Granada, en pie de guerra ante el incumplimiento de las promesas del alcalde

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Granada, junto con la Asamblea de trabajadores del Área de Derechos Sociales, han vuelto a la Plaza del Carmen ante la indignación de que el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, "no ofrezca soluciones estables para el problema estructural que atraviesan los Servicios Sociales municipales". Según han denunciado, el agravante a esta situación "son las promesas que el propio Cuenca hiciera estando en la oposición hace poco más de un año, llegándose a unir a las manifestantes en su día junto con la actual Concejala de Derechos Sociales", por lo que le han afeado en la Plaza del Carmen esta doble cara, según se esté en la oposición o en el Gobierno municipal, han informado en rueda de prensa.

Precisamente, el Ayuntamiento de Granada anunció ayer la inversión de 800.000 euros en Servicios Sociales para reforzar el área y contratar a unas 40 personas durante seis meses, dentro del acuerdo PSOE-UP para la inversión de 15 millones procedentes del Estado.

"Siguen sin concretarse planes de refuerzo para los Servicios Sociales municipales que cubran todas las necesidades estructurales de personal existentes en la actualidad en este servicio público. Desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa han instado al alcalde a que cumpla sus promesas y arme la estructura del Área de Derechos Sociales con más personal y más recursos para que se pueda asumir la responsabilidad municipal en este campo", aseguran.

Empeoramiento de la situación

En un comunicado aseguran que "la ciudadanía que vive en Granada tiene derecho a poder ser atendida con dignidad y calidad en los distintos dispositivos municipales de servicios sociales, cosa que a día de hoy es imposible debido a la falta de recursos humanos y materiales, como han denunciado en la concentración celebrada esta mañana".

El cálculo de la Junta de Personal y del Comité de Empresa habla de que hay más de 35 plazas estructurales que no se están cubriendo a día de hoy. Y que el drama de falta de personal se verá incrementado si finalmente se despide a 56 personas a partir de agosto que actualmente trabajan en los Distritos de Zaidín, Beiro y Norte a través del PLIZD. Los manifestantes han denunciado que si la precariedad es absoluta hoy, en septiembre será el caos absoluto y la ciudadanía, que ya se ve afectada por las largas listas de espera para ser atendida, se verá desamparada en sus derechos sociales. Si no hay más personal de estructura para este Área, desde los convocantes instan al alcalde Paco Cuenca a que le diga a la ciudadanía y a las profesionales qué no va a atender el Ayuntamiento de Granada por falta de personal, teniendo en cuenta los temas sensibles que atañen a este ámbito municipal como el maltrato a menores, la violencia de género, las necesidades básicas de alimentación, desahucios, Dependencia, etc.

Así mismo, han anunciado la continuidad de las movilizaciones durante el mes de mayo y hasta que se de una solución estructural a la necesidad de personal y recursos en Derechos Sociales. Todos los viernes de mayo, según han informado, habrá concentraciones para denunciar esta situación. Continuarán manifestándose en Zaidín, Beiro y Norte, para volver el último viernes de mayo coincidiendo con el Pleno de ese mes.