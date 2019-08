Solo dos agentes de la Policía Local se encargarán del control de las terrazas

La vigilancia de las terrazas y el control de la ocupación con mesas por parte de los establecimientos será una labor de solo dos agentes de la Policía Local de Granada, una medida "incomprensible". La concejal y viceportavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha indicado que "sorprende que el Ayuntamiento de Granada deje la competencia para el control de terrazas en mano solo de dos agentes", ya que sería algo que "significa quitar competencias y derecho a toda la plantilla de Policía Local".

Tal y como ha indicado Ruz, "un agente no puede pasar por una terraza, ver que incumple la normativa y no actuar" ya que "sería prevaricación". Además, la edil socialista considera que "el delegar las competencias solo en dos agentes, con nombre y apellidos, da lugar a la picaresca e ilegalidad, o incluso a otras cosas que no me atrevo a nombrar".

De este modo, ha instado al concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, a "que revise las actuaciones de su jefe de Policía", ya que según considera "está desviando su poder de organización hasta cuestiones no operativas y que comprometen a la norma y a los derechos a los que tienen que hacer frente el resto de agentes".

"Lo lógico es que, como hasta ahora, todos los agentes tengan la potestad de sancionar cuando reconozcan y comprueben que el establecimiento supera el número de mesas que tiene concedidas o que abona a través de la tasa municipal", ha concluido Ruz.