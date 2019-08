La nueva tasa municipal para ocupar la vía pública "contraviene" la normativa, según el PSOE

La medida anunciada por el Ayuntamiento de Granada sobre la implantación de una tasa a las tiendas que ocupen la vía pública "contraviene cualquier normativa de accesiblidad, el Plan Centro y Albaicín y las leyes andaluzas y estatales". Así lo ha denunciado la mañana de este lunes la concejal y viceportavoz del PSOE, Raquel Ruz, que además ha tachado al portavoz del equipo de gobierno y concejal de Comercio, Manuel Olivares, de "hablar sin leerse las leyes y sin haber consultado con los técnicos del Área".

Hace unos días, Olivares hizo público que, el próximo septiembre, se pondrá en marcha el Consejo Sectorial del Comercio, un órgano con el que se pretende dinamizar el sector, atender su problemática y crear hasta 3.000 nuevos negocios. Según el edil, este "pacto local por el comercio" abordaría además otras medidas de regulación del sector como el diseño y la ordenación de vía pública, ya que consideraba como "injusto que pague la hostelería por sus terrazas o sillas en la vía pública y no lo haga un comercio que saca su material".

En este sentido, el planteamiento del Ayuntamiento sería el cobro de esta tasa cuya cuantía variaría en función del negocio, material expuesto o ingresos. Esto tendría como fin homogeneizar la situación entre hosteleros y comerciantes, si bien, la medida denota "ignorancia", según Raquel Ruz.

"Me sorprende que el señor Olivares hable de estas cuestiones así. Es abogado y, aún así, habla sin leerse las leyes y sin haber consultado con los funcionarios del área, que son magníficos", ha indicado Ruz, que además ha considerado que estas "afirmaciones hacen que seamos el hazme reír de España".

Según Ruz, "no solamente la normativa municipal prohíbe la ocupación de vía pública, sino que también hay una ley estatal y una ley de accesibilidad que dice que debe de quedar expedita para qué personas invidentes puedan ir con su bastón".

"Nosotros lo hemos estudiado sobre todo en las calles Caldereía y Alcaicería, que ya nos lo había expuesto. Tenemos un informe de Bomberos, que debería conocer al menor Díaz, que dice que todos esos elementos en la fachada pueden ser inflamables", ha asegurado la socialista, que además ha insistido en que durante el mandato de Paco Cuenca se consiguió "buscar un consenso, una salida que no contraviniese las leyes. Por eso durante los últimos tiempos buscamos que sólo hubiese 15 centímetros". Es decir, que cada comercio tan sólo ocupase 15 centímetros de calle desde su fachada.

Así, según Ruz, la "solución" propuesta era que en esos 15 centímetros, los comercios pusiesen los estantes hacia arriba para así no saltarse "la ley urbanística ni la de accesibilidad". "Me sorprende que él venía a las Comisiones de Movilidad y ya le habíamos explicado lo que se estaba haciendo para que se ordenara. Me sorprende la noticia que salió de la tasa y la solución es mucho más compleja", ha concluido la edil.