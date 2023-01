El Niño deja casi un millón de euros con 13 décimos repartidos por toda la provincia de Granada

No ha sido con el primer premio, pero El Niño no se ha olvidado de Granada. El sorteo de las segundas oportunidades ha repartido ilusión y casi un millón de euros en toda la provincia gracias a 13 décimos muy repartidos. Tan repartidos que han ido a parar a Granada capital, donde dos administraciones han vendido dos décimos, y también a Láchar, Motril, Armilla, Deifontes y Almuñécar.

En total, 975.000 euros procedentes de 13 décimos. Todos ellos del 72.289, uno de los segundos premios de este Sorteo del Niño de 2023, y que ha repartido miles de euros en siete de las ocho provincias andaluzas. Este segundo premio, dotado con 75.000 euros el décimo y 750.000 euros a la serie, ha llegado a una veintena de municipios, incluyendo las capitales de Málaga, Jaén, Huelva y la propia Granada.

Y este año, además, ha sido el año de las segundas veces. Porque dos de los comercios que han traído la suerte en este Día de Reyes ya repartieron una buena cantidad de millones el pasado 22 de diciembre con el Sorteo de Navidad. La familia del 'Chalo', en la capital, y la Libreria Jofi, en la Costa granadina.

El 'Supermercado Sandi', en la calle Mediodía 48 de Láchar, con cinco boletos, ha sido el que más ha vendido de este premio tan repartido. La administración del Centro Comercial Alcampo de Motril también ha entregado tres décimos premiados.

Los otros cinco boletos premiados se han vendido de forma suelta, un décimo por cada administración, concretamente en una librería de la calle Portón de Tejeiro 27 de la capital, en la administración número 9 de la Acera del Darro de Granada, en el Centro Comercial Nevada Shopping, en la Papelería Jofi de Almuñécar y en la calle Juan XXIII 9 de Deifontes.

Nuevo premio para 'El Chalo', la familia de la suerte

La familia 'El Chalo' está de enhorabuena nuevamente. Si el pasado 22 de diciembre los Paco Bartolomé, padre e hijo, repartían dos décimos del Gordo de Navidad en el quiosco de Plaza Nueva, ahora Lucia Rodríguez 'Luci', y Lucía Bartolomé, daban un tercer gran premio en su familia. Un boleto del segundo premio de El Niño sellado en la Librería Alfahuara de Granada, situada en la calle Portón de Tejeiro. Los premios de este año se han quedado en casa, porque padre, madre, hijo e hija, cada uno en sus respectivos locales, han sido agraciados por Loterías.

A esta familia le cambió la suerte en 2021 cuando, después de que Paco Bartolomé padre e hijo recibieran una paliza a las puertas de su quiosco, entregaron dos décimos de los Quintos Premios del sorteo de 2021. Este pasado 2022 eran dos décimos del 5.490, el Gordo de Navidad. Y ahora, recién empezado 2023, el segundo premio del Niño. Porque no hay quinto malo, ni hay dos sin tres.

"No sé todavía los que he vendido, pero he vendido alegría, con eso me quedo". Así de feliz se mostraba unos minutos después de conocer que había vendido el segundo premio Luci, que continúa la racha de la papelería, que también ha vendido en los últimos meses el primer premio de la Lotería Nacional, por lo que reconoce que están "de suerte".

"Me hacía mucha falta dar premios, llevamos 50 años desde que empezamos con las quinielas, ahora empieza la buena racha", aseguraba entre el bullicio en el establecimiento a la espera de que Loterías y Apuestas les confirmaran que era un décimo el vendido en su establecimiento. Por máquina, como todos los entregados en este sorteo en la provincia.

Alegría por la suerte repartida en Láchar

Antonio Dionisio Peña ha sido el Rey mago de Láchar. Él ha repartido 375.000 euros en cinco boletos del 72.289. Todos ellos por máquina. El dueño del 'Supermercado Sandi' no tenía previsto abrir su pequeño supermercado en esta localidad del Área Metropolitana de Granada, pero tenía cosas que hacer en el local, así que aprovechando que tenía que acudir, ha abierto. El día era como otro cualquiera hasta que, de repente, al llegar las 12:20 horas, el teléfono no ha parado de sonar. Había sido el encargado de entregar cinco de los trece segundos premios que el Sorteo del Niño de este 2023 ha entregado en la provincia.

"Primero me han llamado de Loterías para comunicármelo. Y te puedes imaginar, estoy muy contento. Nunca antes habíamos repartido un premio grande en un gran sorteo", decía Peña a Granada Hoy. Aunque, su cuñada le matizaba. "Acuérdate que dimos un millón de euros del Joker de la Primitiva. Además, fue uno de los primeros sorteos de cuando lo pusieron", le decían desde la caja.

En Láchar el ambiente ha sido tranquilo después de conocerse la noticia. El frío y nuboso día ha hecho que la gente no saliera. Aunque algunos vecinos sí que se han acercado a preguntar por tan grata noticia, que habían oído en la radio o leído en la prensa digital. Tampoco han faltado los mensajes de felicitación y los abrazos por ser los encargados de repartir riqueza y suerte.

"No sabemos a quién se los hemos vendido, la verdad. Por el momento no ha venido nadie a decirnos. Todos se han vendido por la máquina, así que podría ser a cualquiera. Esta es una tienda de barrio, no pasa mucho turismo por aquí, desde luego. Así que supongo que en unos días nos enteraremos de quienes han sido los agraciados", se atrevía a aventurar Peña.

Algunos vecinos han entrado a comprar y se han llevado la noticia. "Pero, ¿os ha tocado a vosotros?", preguntaban con cara de incredulidad, ante lo que Antonio respondía "lo hemos dado". "Pues tendremos que empezar a preguntar a ver quién tiene el dinero y a ver si reparte" decía entre risas una vecina. "O igual está en la aceituna y ni se ha enterado" comentaba otra persona.

El 'Supermercado Sandi' lleva desde finales de los años 80 abierto en Láchar, aunque Antonio gestiona el punto de Lotería a través del que ha vendido el 72.289 desde antes. "El punto de Lotería era de mi madre, que tenía un quiosco. Lo pusieron en los años 60. Cuando abrimos la tienda lo movimos aquí, así que ya tiene mucho tiempo. Pero en tantos años, hemos repartido siempre pequeñas cantidades en la Primitiva o en otros sorteos. Hasta hoy", recordaba el dueño.

La suerte vuelve a Almuñécar y toca a Motril

La Librería Jofi, en la localidad costera de Almuñécar, ha vuelto a ser agraciada en un gran sorteo nuevamente. "Nos tenemos que plantear cambiar el nombre de la administración por Doña Teresita, quitarle el puesto a Doña Manolita", decía el pasado 22 de diciembre Teresa Gamarra, dueña de este espacio. Y, en vista de las circunstancias y con un nuevo gran premio, deberían planteárselo seriamente, pues su establecimiento ha sido uno de los dos que ha traído El Niño hasta la Costa Tropical. El otro ha caído en la administración de Lotería instalada dentro del Centro Comercial Alcampo de Motril, que este viernes, festivo nacional, estaba cerrado.

La suerte llama a la suerte, o al menos eso es lo que dicen y lo que piensan en los últimos tiempos los vecinos de Almuñécar. La alegría que se instauró en el municipio el pasado 22 de diciembre al repartir un décimo del Gordo de la Lotería Nacional de Navidad aún no se ha desvanecido del todo tras conocerse que la Jofi ha entregado uno de los que se les resistía, el segundo premio de la Lotería del Niño.

No importaba que fuera el mismo día de Reyes, Teresa Gamarra, su hermano y sus padres se encontraban en el negocio familiar como cada día. "Vendemos prensa, así que no cerramos ni un día al año", explicaban a Granada Hoy. Este día, como ya pasó a principios de Navidad, es especial. Es imposible que se borre la sonrisa de la cara. El ir y venir de vecinos y amigos es incesante, "¿en qué termina el primero? Que me llevé varios el otro día", preguntaba un vecino. "Nosotros hemos dado uno del segundo, el 72.289", contesta Gamarra. "Me voy corriendo a casa a mirarlo, que no sé mis terminaciones", añadía el vecino curioso.

"A nosotros nos gusta pensar que estamos ayudando a poco a poco a todos nuestros vecinos. Mi meta es hacer ricos a todos nuestros clientes, poco a poco, pero aquí estamos. Después de entregar el Gordo, la euforia se apoderó de nosotros y dijimos que le íbamos a quitar el puesto a Doña Manolita, ¡qué vergüenza! Habrán pensado los de Madrid, mira esta lo que se cree, pero nosotros estamos muy felices, los tiempos cambian y nos queda mucho camino por delante. La suerte se está desplazando poco a poco al sur", indica animada.

No tienen ni idea de quién puede ser el agraciado o agraciada, por la administración pasa mucha gente al cabo del día, y cuentan con una amplia clientela de extranjeros. "El número se está vendiendo desde octubre más o menos, y a menos que sea muy raro que te quedas más o menos con a quien se lo has vendido, es casi imposible saber quién lo tendrá", señalaba con una alegría desbordada.