Spiriman vuelve a desatar la polémica en las redes: "El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere"

El médico granadino Jesús Candel conocido como Spiriman, continúa su lucha contra el cáncer. Y ha publicado en sus redes sociales un mensaje que ha vuelto a incendiar las redes. "El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue". Y claro, las redes sociales se han llenado de mensajes de familiares de enfermos de cáncer que también tienen su opinión al respecto.

El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que NO, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que NO quiere, no lo consigue. Y si en a lucha el #cancer — SPIRIMAN (@spiriman) October 11, 2020

Un ejemplo es @salasporfavor: "Hoy debería haber cumplido años Pau Donés. En actitud no le ganaba nadie. Un saludo". "Pues será tu forma de pensar, pero no es la realidad", ha escrito @Anabel_tuit. Y estos de los mensajes menos punzantes.

Por su parte, Spiriman, dada la polémica suscitada, ha terminado zanjando "que en la vida no todo depende de la ciencia, sino también de la suerte. Pero para mi, como médico y como paciente, la actitud positiva y la fuerza de la mente, son fundamentales y primordiales para vencer esta enfermedad. Siento que no lo entendáis, algunos.