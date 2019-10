Spiriman denuncia "prácticas mafiosas" de la Fiscalía

En las palabras finales de Candel, el médico ha mantenido que él no hizo pública la grabación y se ha preguntado por qué no se ha investigado si su teléfono y sus cuentas han sido hackeadas tras haberlo ofrecido.

Por su parte, la defensa, representada por la letrada Carmen Castilla , ha afirmado que "del resultado de la prueba se cuestiona su originalidad" y que "no se ha podido constatar que fuera él -Candel- quien la subiera a la web". También sostiene que "no se ha podido demostrar que tuviera colgados los dos vídeos donde insultara al fiscal jefe", por lo que ha pedido la libre absolución.

Al final del juicio, visto para sentencia, el Ministerio Fiscal representado por la teniente fiscal de Jaén , Manuela Gaso, considera que "no queda duda de que el contenido vídeo es indubitado" y de que el propio Candel "se ha reconocido" en él.

De otro lado, el fiscal que recibió los supuestos insultos ha declarado que le "sentó bastante mal" la grabación, que vio solo una vez y no al completo, tanto por él como su familia, y que es una ofensa "como persona y a la institución a la que represento porque no actúa así de ninguna manera". También ha revelado que recibió el vídeo a través de un contacto de WhatsApp .

"El testigo que se presenta es la persona que se ha dedicado a manipular mis vídeos . La Fiscalía lo acusa por eso y por organizar una campaña de desprestigio y difamación contra mi imagen . Me parece lamentable que la Fiscalía actúe de oficio para esta chorrada y que todas las denuncias que estamos presentando no vea delito en ninguna de ellas. Pero, hoy sí, con pruebas manipuladas", ha aseverado Candel.

"Es tremendo que hoy me acuse de oficio la Fiscalía por unas manifestaciones que yo nunca hice en la instrucción de este proceso. Además, el jefe de la Fiscalía no ha querido personarse. Ha sido directamente Ana Tárrago (fiscal superior de Andalucía) quien ha tirado para adelante con este proceso simplemente con una maniobra más de intentar abrumarme psicológicamente con sus prácticas mafiosas , que es lo que son", ha dicho Candel antes del juicio.

La estrategia de defensa de Candel ha tratado de desmontar la veracidad del vídeo, en tratar de demostrar que estaba manipulado, que no se puede comprobar la originalidad de la grabación, y que por tanto no había podido colgarlo en internet, lo que ha derivado en una farragosa declaración técnica del inspector encargado del informe por parte de la Policía, y de un experto informático aportado por la defensa de Spiriman.

Spiriman defendió en todo momento que él no subió el vídeo a redes sociales y que tanto su teléfono como sus cuentas fueron hackeadas

El médico admitió ser él quien salía en ese vídeo y que esa era su voz, pero se defendió con que no había colgado él la grabación y que incluso la Guardia Civil le recomendó "no subirlo".

Una defensa que no salió bien contra Susana Díaz

La defensa del doctor Candel ha redoblado sus esfuerzos para evitar una nueva condena como la que recayó sobre él en julio, cuando fue sentenciado a pagar una multa e indemnizar a Susana Díaz, anterior presidenta de la Junta de Andalucía, por un delito d injurias como el que se juzga ahora. En aquel momento, la defensa del médico se basó en admitir los insultos pero con un cariz político. En este caso, los argumentos no se han basado en definir la categoría de las injurias, si no en conducir el proceso hacia un debate en el que ha intentado demostrar con un ingeniero técnico en sistemas informáticos y máster en ciberseguridad de la UCAM que no se puede demostrar que Candel fuera el responsable de "darle publicidad" a los insultos contra el fiscal Jiménez.