Salud retira las mascarillas donadas por Spiriman a hospitales de Andalucía por ser de "dudosa eficacia"

El sindicato CSIF ha informado de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ordenado la retirada de un nuevo modelo de mascarillas de "dudosa eficacia" en la categoría FFP2 que están usando profesionales sanitarios y que procederían de una donación particular. Según un comunicado de CSIF, se trata del producto denominado Mascarillas INUAN KN95 y, en este caso, no han sido proporcionadas por la Subdirección de Compras ni por las centrales de compras provinciales del SAS, ya que tienen como origen una donación particular. Y precisamente son del tipo de mascarillas donadas por las asociación Justicia por la Sanidad que preside el médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman.

En un vídeo colgado en sus redes sociales, Spiriman ha mostrado su descontento ante la medida de la Junta de 'meter en la nevera' las donaciones de su asociación y ha señalado que las mascarillas están homologadas y se venden en las farmacias. En el vídeo reconoce que ha donado “120.000” mascarillas FFP2 a los hospitales andaluces y que estaban siendo analizadas por parte del SAS. En publicaciones previas en su cuenta de Twitter el propio facultativo publicó imágenes de mascarillas del mismo modelo que la Administración andaluza ha sacado ahora de la circulación.

Estas mascarillas "dudosas" han sido localizadas, entre otros centros, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, aunque no está confirmado que se hayan usado en este centro según el sindicato.

El SAS ya retiró dos lotes de mascarillas porque no cumplían las condiciones indicadas para determinar su equivalencia a las FFP2, dos lotes de los modelos Elite Respirator EP09.049 y KN95 Mask, que se habían distribuido fundamentalmente en centros de Cádiz pero también en algunos de Córdoba, Granada y Málaga.

CSIF ha expresado su "indignación por que de nuevo aparezcan productos no adecuados que están siendo usados por los profesionales de la sanidad durante su trabajo para afrontar la pandemia de la COVID-19".