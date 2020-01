Stan Lee, el agente peludete de la Policía Local de Granada, “sufre encerrado y sin guía”

"No aguanto más, Stan Lee sufre. He denunciado sindicalmente al alcalde de Granada que no atiende mi petición de adopción ni el concejal ni el jefe, pese a no quererlo, descartarlo y tenerlo recluido desde hace 6 meses y sin guía". Es el mensaje que ha lanzado en sus redes sociales Óscar del Pino, exjefe de la Unidad Canina de la Policía Local de Granada, sobre el famoso perro que se convirtió en toda una estrella mediática después de ser rescatado de su dueño por los agentes cuando le estaba dando una paliza. Un mes después ingresó en el cuerpo como 'agente peludete'.

En un escrito remitido al alcalde, Luis Salvador, reclama que procedan a su liberación mediante su cesión al propio exjefe de la Unidad Canina, "todo ello con el fin de saldar la deuda que habíamos contraído con la sociedad granadina, por medio de la cual, su Policía Local decidía abogar por la adopción y el bienestar animal, lejos de intereses económicos, devolviendo a Stan Lee a una vida digna, acorde a lo que se esperaba de nuestro Cuerpo de Policía Local".

Stan Lee, que fue bautizado así tras una gran encuesta a nivel nacional para ponerle nombre al animal -coincidió con la muerte del dibujante de Marvel- fue presentado oficialmente como perro policía en noviembre de 2018 y desde entonces cada uno de sus pasos fue seguido con atención, caso de su viaje a Bélgica para completar su formación ."Nuestro agente peludete Stan Lee es tan buen estudiante que ha conseguido una beca Erasmus y se nos ha marchado a Lieja", según el mensaje que lanzó la Policía Local para informar de las novedades del agente más famoso de Granada.

Después llegaron sus amigos Thor, Lua y Nilsa, entregados por el Ayuntamiento de Alcobendas a los agentes locales de Granada para que fueran entrenados y tomaran el relevo de los veteranos perros que trabajan en Granada.

Eran días de vino y rosas para Stan Lee. Ahora, Del Pino denuncia que la situación ha cambiado desde la llegada del nuevo gobierno municipal. "Es una situación injusta que viene sufriendo nuestro querido agente peludete, Stan Lee, el cual se encuentra recluido, privado de libertad, muy lejos de lo que nos llevó en su día a decidir que adoptándolo como perro policía le daríamos una vida lejos del sufrimiento al que había sido sometido, viéndose recompensado su trabajo policial con cariño y buenas condiciones de vida", según concluye Del Pino, también delegado sindical de UGT.