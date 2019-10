Susana Díaz ve la victoria del PSOE aunque llama “redoblar esfuerzos” y a la participación

Susana Díaz se ha mostrado hoy en Granada confiada de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre sobre todo tras los resultados del barómetro del CIS publicado esta mañana.

Sobre la encuesta, Díaz ha indicado que todos los resultados publicados en estos días "dan una victoria clara al PSOE". Pese a esto, la presidenta del PSOE andaluz ha llamado a las urnas y a "redoblar esfuerzos" porque "España necesita un gobierno".

La sevillana ha subrayado que "hay cosas que ya no pueden esperar y este país no merece seguir bloqueado", sobre todo, ha señalado a quienes "no quieren entender que la gente ha hablado con mucha claridad en las urnas". De este modo, de cara al 10 de noviembre llamaba a "una victoria aun mayor" para salir del bloqueo y para que "un gobierno sensible, progresista y comprometido con la gente pueda echar a andar y dar respuesta a los ciudadanos".