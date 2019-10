El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) prevé para el 10-N en Granada unos resultados electorales idénticos a los del pasado 28 de abril, cuando el PSOE consiguió una victoria aplastante (3 escaños) sobre sus adversarios políticos. PP, Cs, Vox y Unidas Podemos mantendrían también un diputado cada uno.

El último barómetro de octubre, que difiere de otras encuestas nacionales recientes, prevé una amplia victoria del PSOE en las elecciones del próximo 10 de noviembre en toda España. Y en esa misma línea estaría la provincia de Granada, donde los socialistas mantendrían 3 de los 7 escaños disputados.

El Partido Popular, al que se le presupone una hipotética subida en detrimento de Ciudadanos, no mejoraría sus resultados en Granada y se quedaría con el mismo único escaño que consiguió la primavera pasada, según las estimaciones aportadas por el CIS.

Cs mantendría su escaño, pese a la tendencia a la baja que marcan las encuestas, Vox no daría el salto al segundo diputado (una compleja aspiración que no descartan desde esta formación, sobre todo tras el éxito del último mitin de Santiago Abascal el pasado domingo). Y Unidas Podemos resistiría con un escaño, a pesar de la aparición en escena de Más País, que se iría de vacío en Granada.

De este modo, si se confirmaran los resultados del último trabajo del CIS, los diputados nacionales por Granada volverían a ser los mismos nombres, dado que ninguno de los que están en esos puestos de salida se han movido de sus listas electorales. Así pues, al Congreso llegarían por esta provincia los socialistas José Antonio Montilla, Elvira Ramón y José Antonio Rodríguez Salas. Carlos Rojas por el PP (Pablo Hispán se volvería a quedar fuera), Fran Hervías representaría a Cs, Macarena Olona seguiría por Vox y Pedro Honrubia, por UP.

Los datos provincializados del CIS no aportan porcentajes de voto ni números absolutos, salvo la proyección en número de escaños, de ahí que no se puedan discernir las posibles amplias diferencias de resultados entre todas las formaciones que quedan empatadas con un escaño. Es decir, no se conocen los partidos mejor situados, que podrían estar a punto de arañar otro escaño, o los que podrían conseguir el único por los pelos.