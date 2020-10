El TSJA no ha recibido todavía la consulta de la Junta para autorizar el toque de queda en Granada u otras medidas restrictivas

Desde que el jueves la Junta informó de que iba a aplicar un toque de queda en Granada y el Cinturón para evitar salidas de 23:00 a 06:00 horas, se habló de la remisión de la decisión al TSJA para que avalara la medida judicialmente.

Y aunque ayer viernes ya se dijo que no se había recibido aún ninguna petición, todavía, a día de hoy, sábado, no se ha remitido texto alguno al TSJA para su dictamen por parte de la Junta de Andalucía, que este sábado ha informado también de que el confinamiento nocturno, aprobado y publicado en BOJA, no se aplicará por ahora en Granada y de hecho delega en las delegaciones provinciales para que tomen la medida dónde y cuándo consideren.

Desde el TSJA han puntualizado hoy que no se ha recibido en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Granada ninguna petición por parte de la Junta de Andalucía a fin de autorizar o ratificar el establecimiento de un toque de queda en Granada u otras medidas relacionadas de confinamiento contra el COVID-19, mientras que, en este sentido, tampoco ha existido ninguna consulta informal a la Sala por parte de la Administración autonómica.

Y es que desde que se anunció la medida, se dijo que se estaba a la espera de la resolución del TSJA, pero no ha habido petición alguna.

Según el TSJA, una vez se reciba en Registro la petición, la Sala cuenta con un plazo legal de tres días para resolver sobre la misma, plazo dentro del cual debe darle traslado a la Fiscalía para que se pronuncie en el término de una audiencia.

En anteriores ocasiones, ante peticiones de autorización o ratificación realizadas por la Junta en relación con medidas contra el COVID-19, la Sala ha resuelto con total urgencia y celeridad y en cuestión de horas.