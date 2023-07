Torres Hurtado rompe su silencio sobre el caso Nazarí: "Fue un golpe de estado a Granada"

El exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha roto su silencio en una entrevista radiofónica y en ella ha dicho que estudiará emprender acciones legales por daños y perjuicios después de que haya salido absuelto o las causas por las que se le investigaba fueran archivadas acerca del caso Nazarí y sus diferentes piezas separadas. "Me ha arruinado la vida y la de mi familia", se ha sincerado el que fuera regidor del PP de la ciudad. Además, ha pedido que el Ayuntamiento se persone también en esa petición de daños, aunque aún quedan dos piezas separadas de la operación que aún deben ser juzgadas, San Jerónimo y Mulhacén, que dieron origen a la macrocausa.

Por otro lado, en la entrevista concedida en la Cadena Cope al periodista Carlos Herrera, ha acusado a miembros de su propio partido, aunque sin dar nombres, de haber orquestado la operación para desalojarle de la Alcaldía. "Fue un golpe de estado al municipio de Granada" por "cuitas que tenían contra mí los del propio partido", ha expresado.

Herrera comenzó la entrevista recordando que el día anterior a la operación policial, en abril de 2016, había estado en una comida con el propio Torres Hurtado, y comparó esta con un acción antiterrorista de la Policía Nacional con el "comando Donosti", puso como ejemplo. "Se me acusaba de 7-8 cosas, hasta formar parte de una banda organizada para delinquir en torno a unas supuestas acciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Granada", ha relatado Torres Hurtado, que durante la operación se llevó "una sorpresa enorme porque tenía la conciencia tranquila, había hecho nada y todo estaba correctamente, como al final así se ha demostrado".

Cuestionado sobre la actitud del PP y si este le obligó a dimitir como alcalde de Granada, Torres Hurtado vino a confirmar este extremo. E incide: "Mi partido me dice eso porque en parte todo lo que ocurrió aparece como consecuencia de unas envidias y unas cuitas que tenían contra mí los del propio partido. Ahí se pone de manifiesto aquello que se decía de cuerpo a tierra que vienen los tuyos", terminó bromeando el exregidor granadino.

Por eso calificó la operación policial como un "golpe de Estado al municipio y al Ayuntamiento de Granada", y se mostró dolido por las consecuencias que tuvo: "Nos desplazaron a todos, adulteraron totalmente la democracia, nos amargaron la vida, toda la honra y todo el trabajo que yo había hecho durante un montón de años". También por ello ha agradecido el apoyo a quienes en los últimos siete años "no han parado de comunicarse conmigo y de darme apoyo", lo cuales le decían que era "una trama organizada para quitarte la Alcaldía".

Para Torres Hurtado, "lo peor" de esta asunto "es que lo que le organizaron siguen cobrando y siguen ejerciendo su trabajo como si aquí no hubiera pasado nada", dice sin dar nombres. "Nada más que las minutas de abogados que han generado sus denuncias va ya por varios cientos de miles de euros", ha resaltado el que fuera alcalde del PP en Granada, que se ha preguntado si "¿eso no es corrupción?". Por ello ha instado a la ciudad a solicitar una indemnización: "¿No debería de personarse el Ayuntamiento y pedir daños y perjuicios?. Pues supongo que sí."

También ha criticado la instrucción de la macrocausa del caso Nazarí, donde "he salido absolutamente indemne". "Es más, en una de ellas, que ha llamado el caso obispo Hurtado, que es en la casa donde yo vivo, el juez ya dice en su sentencia que la información policial que se hizo sobre el caso es 'esperpéntica' y que es 'parecida a un pasquín de telenovela'. Vamos, yo me dicen eso y me metería debajo las mesas", ha comentado Torres Hurtado en la Cope, quien además está convencido de que se hizo de forma "tendenciosa" para "dañar a las personas". "No sé qué documentos o qué cosas tenía en su mano la señora juez de instrucción para llegar hasta el siguiente año investigando sobre sobre temas que, después, ha quedado absolutamente visto por parte de los propios jueces y de ella misma que no hay nada", sentencia.

Por todo ello, Torres Hurtado ha revelado que hablará con su abogado "tranquilamente" y "ya veremos qué tenemos que hacer o qué tenemos que pedir de daños y perjuicios, porque 70 años trabajando honradamente para que te echen por una mala gestión de la justicia, o por unas denuncias falsas, o por lo que usted decide pensar, pues me parece muy fuerte que sigan tranquilamente en sus cargos sin ninguna responsabilidad, sin pedirle nada a cambio". Así, el exalcalde apunta a mala praxis de todos quienes estuvieron llevando el caso, desde jueces, denunciantes, y quienes instruyen las diligencias, ya que "en este desacierto me vi involucrando sin haber hecho nada en absoluto, y que ha arruinado mi vida y sobre todo a mi familia". También se acordó de que "hay muchas personas que trabajaban conmigo que no han vuelto a encontrar trabajo porque estaban inmersos en un tremendo caso de corrupción", como ha dicho el propio Torres Hurtado, y que eso debe tener sus "consecuencias".