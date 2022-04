Treinta años del Palacio de Congresos de Granada, la apuesta estratégica que se convirtió en acierto

El año 1992 fue el año en el que Granada se modernizó. El comienzo de una nueva era para dar a conocer a la ciudad no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Dejar atrás el pasado y afrontar un futuro en el que hoy, treinta años después, todavía nos encontramos.

Ese punto de inicio se puede concretar con facilidad. Fue el 19 de abril de 1992, coincidiendo con un Domingo de Resurrección. Aquel día se inauguró el Palacio de Congresos de la ciudad, una instalación adelantada a su época y en pleno centro de la capital que buscaba convertirse en un referente del turismo de congresos y atraer a gente con un mayor poder adquisitivo hasta Granada.

Previo al de Congresos ya se había inaugurado un año antes el Palacio de Deportes, y se preparó el actual encauzamiento del río Genil a su paso por la ciudad. Después llegaron el Parque de las Ciencias, el estadio deportivo Nuevo Los Cármenes, y el gran evento deportivo de la Copa del Mundo de Esquí Alpino de 1995 (que finalmente acabó celebrándose un año después por culpa de la falta de nieve). Todo ello situó a Granada como ciudad multidisciplinar y con infinitas posibilidades.

El actual director del Palacio de Congresos, Francisco Barranco, ha comentado a Granada Hoy que la ciudad en esa época se doto de una serie de infraestructuras "que a día de hoy son fundamentales para la ciudad" y que representan la actualidad de Granada.

"Esas infraestructuras icónicas de la ciudad de alguna forma han representado el antes y el después de Granada. Y el Palacio de Congresos, por su volumen, por su singularidad y por la belleza con la que se construyó, tiene una notoriedad importantísima. No pasa inadvertido", ha destacado.

Aquel domingo se estrenó un edificio noble, moderno y dotado de la más avanzada tecnología de la época, que se convertiría durante un tiempo en la envidia de los destinos de congresos. La construcción del edificio, que se levantó en los terrenos de la antigua Sociedad del Tenis, no estuvo exenta de polémica, y se puso en marcha durante cuatro años en los que desde la oposición se habló de "obra faraónica" y despilfarro, tal y como recuerda el entonces alcalde de la ciudad, Jesús Quero, a Granada Hoy, y que asegura que cuando llegó a la Alcaldía se encontró la obra muy avanzada.

Según Quero, la construcción del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada "era una apuesta estratégica, porque se pretendía dinamizar el sector turístico de la ciudad explorando un nuevo sector", el de mayor poder adquisitivo. "Granada ya tenía el turismo monumental, pero pretendíamos incorporar ese turismo de congresos, que hasta ese momento no había llegado aquí. Para calibrar la importancia que tuvo el palacio de Congresos hay que analizar la planta hotelera de entonces y la de ahora".

En 1992 no existían los hoteles de cinco estrellas en la ciudad, y los hoteles de cuatro estrellas eran un 'rara avis', "cuatro o cinco, el Alhambra Palace, el Luz Granada, el Meliá y el hotel Carmen" según el recuerdo de Quero. Treinta años después, la capital cuenta con siete hoteles de cinco estrellas y alrededor de 40 de cuatro estrellas.

Para el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, construir el palacio de Congresos fue "un avance muy grande para la ciudad, en aquel tiempo" y se convirtió rápidamente en "un motor dinamizador de la economía de la capital lo que a turismo se refiere".

"El que tengamos una instalación como esta en la ciudad, y en pleno centro, pone de manifiesto que tenemos una gran ciudad, que no solo vive de monumentos y que es una ciudad atractiva para que la gente venga. En torno a eso se han creado muchísimas plazas hoteleras y muchísima hostelería", ha destacado a este periódico.

Una inauguración por todo lo alto

"La inauguración supuso la culminación de ese esfuerzo por dinamizar la ciudad, fue culminar una etapa y comenzar otra. Un cambio de era en la ciudad que con el paso del tiempo se ha demostrado como un acierto en toda regla", ha valorado el ex alcalde.

Aquel 19 de abril de 1992 Granada se llenó de autoridades. A la inauguración de Congresos vinieron los Reyes de España, el Príncipe Felipe, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y casi todo el Ejecutivo andaluz, con Manuel Chaves a la cabeza.

La organización del acto fue "muy compleja" según el recuerdo del exalcalde, pues querían llenar las 2.000 butacas de la sala García Lorca de autoridades y tenían que asegurarse de que nadie se quedara fuera y todos confirmaran su asistencia. Un acto que fue amenizado por un recital del tenor Plácido Domingo, cuyo caché fue sufragado por la empresa constructora de la obra, Agromán.

"Durante aquel recital yo pasé los peores 10 minutos de mi vida", recuerda ahora entre risas Quero. El sonido del cantante sonó acoplado al inicio de su actuación, "había un zumbido en el sonido que todo el mundo podía oír, y yo pensé que el tenor dejaría de cantar y el acto sería un fracaso". Afortunadamente no lo hizo. En el cóctel posterior, el concejal de Turismo le contó que ese problema se produjo porque "uno de los técnicos de sonido decidió grabar una cinta de casette para enseñarle la actuación de Plácido Domingo a su mujer".

Por su parte, el actual director del espacio recuerda que aquel fue el gran acto social del momento. "Si no estuviste invitado entre las 2.000 personas no eras nadie en Granada entonces. Fue un acto cultural, no fue de tipo congreso, pero sirvió para resumir y sentar las bases de la grandeza y el nivel que se le quería dar ya desde entonces al edificio".

Al margen de las anécdotas de aquella señalada fecha, los 65 millones de euros que costó la construcción del recinto (10.500 millones de pesetas, financiados en un 66% por la Junta y el resto por el Ayuntamiento), permitieron poner en pie un edificio que ha demostrado ser un acierto en casi todas sus características.

"Creo que el Palacio ha envejecido muy bien a pesar de que tiene una utilización muy intensa, porque afortunadamente se utiliza no solo para congresos, sino para conciertos, actividades culturales, mítines políticos... pero pese a esa explotación ha envejecido muy bien. Sigue siendo muy moderno arquitectónicamente para haber pasado la friolera de 30 años", ha valorado Jesús Quero.

Por su parte, Francisco Barranco cree que el edificio tiene pendiente "esa gran reforma", ya que "lamentablemente se ve igual que hace 30 años". "Ya apuntamos en enero que esa reforma podría llegar gracias a la financiación con cargo a los fondos 'NextGeneration' de la Union Europea, y esperamos que se dote de 8 millones de euros a través de esa subvención para llevarla a cabo", ha comentado.

La ubicación en pleno centro de Granada y la gran sala García Lorca han permitido paliar en parte otras carencias de la ciudad como centro escénico. Aunque cuando se proyectó y se construyó hubo muchas reticencias, debido a que mucha gente opinaba que una construcción de este tipo debía hacerse en las afueras.

"Yo estoy harto de ir a congresos fuera de Granada, y no hay ninguno como el nuestro. El Palacio de Congresos de Sevilla está a hacer puñetas, el de Málaga está metido entre autovías, la feria de Zaragoza está en el extrarradio, el Palacio Juan Carlos I de Madrid también esta super alejado de todo... Es una pesadilla ir a un congreso y querer volver a tu hotel, y no poder hacerlo porque si vas es que ya no vuelves... y aquí Congresos se llenó de hoteles a su alrededor rápidamente", ha comentado Quero.

Renovarse o envejecer

Cuando ya han pasado 30 años de aquel recital de Plácido Domingo, aún hay que seguir trabajando para mantener una instalación de estas características, que también cumple en 2022 diez años de gestión privada. Mucho se ha hablado en los últimos años de ese modelo de gestión y de la rentabilidad de este edificio, y de la lucha que mantiene la ciudad porque este siga siendo un centro de referencia tanto nacional como internacionalmente, sin que suponga un gran coste para los granadinos.

El presidente de la Federación de Hostelería considera que las instituciones de la ciudad "no son conscientes de lo que es el Palacio de Congresos y lo que representa para Granada. Y si lo saben, creo que no invierten lo suficiente en su mantenimiento y en su adaptación a los tiempos actuales".

"El Palacio de Congresos nunca debió sacarse a concurso a una empresa privada, nunca debió de privatizarse. Debería ser llevado por las instituciones, porque es motor de turismo, no para ganar dinero con él, sino para promocionar la ciudad. Se necesita mimarlo y cuidarlo, invertir en él. En otras partes de Andalucía se pone dinero en instalaciones de este estilo, y aquí no se invierte nada. Pienso que es algo tan relevante para Granada que no debemos dejar que esto ocurra", ha defendido Gregorio García.

Francisco Barranco ha asegurado que hay sobre la mesa varios proyectos de reforma y actualización, siendo el más importante de ellos el cerramiento de la terraza superior para crecer y darle uso al anfiteatro ya existente, y modernizar algunas instalaciones como la sala García Lorca para incluirle un foso de orquesta, darle una mayor dotación de espacio escénico o renovar las butacas, "y eso la podría convertirlo en un espacio operístico, tan demandado por la ciudad".

El presidente de los hosteleros también ha recordado que la ciudad de Granada "vive del turismo", y el Palacio de Congresos "es uno de los motores turísticos de Granada, y la ciudad está donde está en parte gracias a él. Es importante para nosotros que siga funcionando, porque tenemos una gran competencia".

Ante esto, Barranco ha asegurado que el Palacio de Congresos quiere convertirse en un edificio multifuncional para ser un espacio que preste servicios a la ciudad "más allá de los puramente congresuales". "Por eso estamos planteando espacio para exposiciones inmersivas, esa renovacion de la sala Lorca, el cierre de la terraza o la creación de un restaurante 360 grados desde la parte superior del cubo de cristal. Esto seguro que afianzaría a los visitantes de Granada para que pasaran más pernoctas en la capital".

Al exalcalde Jesús Quero también le gustaría que se llevara a cabo el cerramiento de la terraza para que el proyecto de adecuar el anfiteatro al aire libre existente en el techo del edificio se pueda llevar a cabo, "un gran desconocido para la ciudad y que debería adptarse para que no moleste a los vecinos de la zona. Cubrirlo para así aprovechar otro espacio que tiene el palacio y que sería de gran interés seguro".

Sobre esta cuestión, Barranco ha asegurado que ya hay diseñado un cierre de la infraestructura preparado para que, a través de una nueva normativa urbanística creada por la Junta de Andalucía se de la posibilidad de ejecutar ese cierre.

"El Palacio tiene un anfiteatro al aire libre en una ciudad en la que la amplitud termica entre verano e invierno puede ser de 30 grados. Si esa infraestructura no se cubre, no tiene ese uso 365 días que sería lo adecuado. El palacio viene reclamando esa reforma y esa modificación de infraestructuras y esperamos poder dársela".

Desde la inauguración de Plácido Domingo, pasando por todo tipo de congresos, graduaciones universitarias, conciertos de los más diversos artistas, espectáculos teatrales y comicos, hasta llegar a su último gran evento político, el congreso andaluz del PP en noviembre del año pasado. Un gran curriculum tras 30 años de historia que instituciones y ciudadanos esperan que se siga ampliando, a la vez que se mejora el edificio que fuera y es la entrada de Granada en la modernidad.