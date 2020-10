Twitter suspende la cuenta de Spiriman por un polémico mensaje sobre el cáncer

El médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman, levantó ayer la polémica por un mensaje sobre el cáncer, enfermedad que padece. Decía: "El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que no, se muere". Tras el mensaje y su rechazo social, la red social Twitter le ha cerrado la cuenta, según recoge Efe.

Este médico, que lidera la asociación Justicia por la Sanidad, anunció este mes de agosto que estaría "desconectado un largo período de tiempo" después de que le diagnosticaran cáncer, "uno muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo", según explicó en sus redes sociales.

"Spiriman" ha aprovechado desde entonces esta misma vía de comunicación para contar los avances en su estado de salud y defender la profesionalidad y calidad de la atención que recibe en el hospital de Granada que le atiende.

Sin embargo, el médico publicó este domingo un mensaje en el que destacaba la importancia de la actitud para superar enfermedades duras y que resumía diciendo que "el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere". "Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue", añadía el facultativo como respuesta a las primeras críticas.

El comentario de Candel, que tiene cientos de miles de seguidores, ha provocado en las últimas horas la respuesta de asociaciones de pacientes, familiares y enfermos de cáncer, profesionales sanitarios o "influencer" que han destacado un mensaje que da a entender que el que muere de cáncer es porque lo elige.

Twitter mantiene suspendida la cuenta del médico, con más de 122.000 seguidores, por incumplir las normas internas de la red al considerar inapropiado el contenido de su mensaje.