Las UCI de los hospitales de Granada se acercan al centenar de pacientes con coronavirus

El fin de semana ha llegado con estabilización de los datos del coronavirus en Granada, aunque el efecto 'marea alta' no parece indicar que se esté en el pico de esta nueva oleada de contagios. La provincia registró entre ayer y primera hora de hoy 830 casos de Covid-19 confirmados con PCR y test de antígenos, unos pocos más que el viernes, y que consolida el promedio de infecciones activas remitido al Ministerio de Sanidad por encima de los 800 (821,8). El problema está en los hospitales con una tendencia que no se vio en la segunda ola: la proporción de pacientes críticos con respecto a los de planta Covid es mucho mayor que en otoño y hoy ha dado un nuevo salto con 9 personas más en UCI que ayer, 20 más en los últimos cinco días. El recuento de muertos no cesa con 4 en el último día.

Los hospitales centran la preocupación más importante porque la evolución de ingresos, y sobre todo de la gravedad de los contagiados, es más seria que la de la segunda ola. A día de hoy, tras el último recuento de camas ocupadas en tiempo real, este sitúa el número de pacientes el planta Covid en 373 y de 92 en Cuidados Intensivos, para un total de 465. La cifra global está aún prácticamente a la mitad del pico de la pandemia, alcanzado el 10 de noviembre con 888.

Sin embargo, la proporción es muy diferente porque las camas de críticos están más ocupadas con respecto al mismo número de contagios cuando se estaba en fase de ascenso en la segunda oleada. Cuando había cifras similares de hospitalizados a la de hoy (435 y 498 los días 25 y 26 de octubre), los pacientes UCI eran 68 y 71, respectivamente. Hoy son 92. Cuando esta última cifra se alcanzó en otoño (el 1 de noviembre) el total de ingresados eran de 642. La proporción era que de todos los hospitalizados el 14,3% requerían Cuidados Intensivos, situación que ahora es del 19,8%. En el pico de la pandemia esa proporción ese cálculo era del 13,06% y en el máximo de pacientes UCI alcanzados (136 entre el 18 y el 21 de noviembre, cuando la curva de contagios iba decayendo) esa proporción fue del 20%.

El problema es y va a ser grave porque se viene de días con incrementos muy importantes de casos que anticipan mayores oleadas de entradas de pacientes en las próximas dos semanas, que serán más si no se relajan los contagios. Este también era uno de los riesgos de 'salvar la Navidad': no haber logrado 'evacuar' lo suficientes los hospitales de pacientes de la segunda ola, y sobre todo no haberlo hecho en las áreas UCI, las que más tardan en curar a los enfermos graves de Covid-19. Mientras que a finales de septiembre, cuando empezó a subir la ocupación de camas para críticos, el nivel estaba en 8-9 pacientes, el pico mínimo más cercano fueron 44 (el 2 de enero). De ahí esa desproporción de cifras.

Todo esto en un día que no destacó especialmente en el número de ingresos nuevos. Según el parte de la Junta de Andalucía fue de 9 personas, de las que 3 entraron en UCI, lo que en situación real son 23 camas más ocupadas en total (14 ordinarias y 9 en Intensivo).

En cuanto a contagios, sin datos reales de evolución por diagnóstico y sin tasas de incidencia actualizadas por el mero hecho de ser fin de semana, y en pleno 'tsunami' de la tercera ola, la Junta informa de 830 contagios notificados a Sanidad, que si se sigue la lógica de las últimas semanas, casi todos serán pertenecientes a la jornada del viernes. La media de casos está en los 800 casos y son 13 más que ayer. Los fallecidos contabilizados son 4 en las últimas horas elevando el total a 1.168 y los curados el último día dan una buena subida con 179 (44.251 en total). El número de casos activos es de 11.905.