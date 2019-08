Las claves del éxito de la UGR en el Ranking de Shanghai

De nuevo, la Universidad de Granada (UGR) ha sustentado su éxito en el Ranking de Shanghai en lo altamente citados que son sus investigadores y en las publicaciones que logran en revistas importantes como Nature o Science.

No falla. Otro 15 de agosto de fiesta nacional con las capitales de interior vacías, los españoles en busca de la playa o de un rato de descanso antes de que llegue el curso, las procesiones y las fiestas populares llevándose el protagonismo, y la Universidad de Granada sumando un nuevo éxito en el Ranking de Shanghai que se publica todos los años en el día vacacional por excelencia. Empieza a ser tradición lo de la UGR, que otro año más repite entre las 300 mejores de todo el planeta según la prestigiosa clasificación ARWU (Ranking Académico de las Universidades del Mundo), la lista más prestigiosa a nivel internacional y por la que los rectores sacan pecho o acaban reculando según la posición en la que sale la institución a la que representan.

En el caso de Pilar Aranda, la máxima responsable de la UGR, tiene razones para mostrarse orgullosa por cuarto año consecutivo de una Universidad al mantenerse entre las mejores 300 del mundo y en el segundo puesto del podio español que comparte con la Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Valencia. Todas ellas están en la horquilla entre el 200 y el 300 del mundo sin que se especifique el puesto exacto, mientras que otro más la Universidad de Barcelona es la que logra una mejor posición, al repetir entre las 200 principales instituciones académicas de todo el planeta situada en el escalón entre el 151 y el 200.

Dentro de las 400 más importantes, según el ARWU, se cuentan otras dos españolas: la Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra de Barcelona. Además, la Politécnica de Valencia, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Sevilla, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Zaragoza se sitúan entre las 500 mejores del mundo.

El año pasado, España acumulaba 10 universidades en el ARWU. En la edición de 2019, las universidades de Oviedo, Sevilla, Baleares y Zaragoza han ascendido a la lista de las 500 mejores, mientras la Universidad de Santiago de Compostela ha perdido su hueco entre el medio millar de mejores universidades mundiales.

Hay otro dato importante para la UGR que es el hecho de ser de nuevo la mejor universidad andaluza en el escalón superior a la de Sevilla, que sí alcanza la lista de las 500 del mundo. Por su parte, Córdoba se sitúa en el segmento de entre las 600 y 700 mejores universidades junto a la Politécnica de Cataluña, Salamanca y Vigo; mientras que las otras andaluzas de Jaén y Málaga están entre los puestos 800 y 900.

"Un año más, la Universidad de Granada se mantiene entre las mejores universidades de nuestro país y dentro de las más destacadas del mundo. Así lo reconoce el ranking publicado anualmente por ShanghaiRanking", señaló ayer la rectora de la UGR, Pilar Aranda, a través de su perfil en redes sociales en el que añadió además que "esto es el difícil fruto del esfuerzo de cuantos integramos esta comunidad universitaria, a quienes quiero agradecer su extraordinario trabajo y hacerles llegar mi más sincera enhorabuena".

Por otro lado, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera Viedma, también calificó el hecho de que la UGR siga arriba de la clasificación como "muy buena noticia" y agradeció a todos los que forman parte de la comunidad universitaria, "personal docente e investigador y personal de administración y servicios".

Este nuevo éxito de la UGR se sustenta que los principales investigadores de la UGR son muy citados siguiendo el criterio de HiCI, el número total de investigadores altamente citados de una institución, seleccionados por la agencia Thomson Reuters. En este baremo, es la mejor posicionada de España con una puntuación de 23,2 puntos.

Otro indicador importante es el de PUB, que mide el número de documentos indexados en el Science Citation Index – Expanded y Social Science Citation Index en el último año con una nota total de 41,6 puntos para la UGR. Otro apartado en el que la Universidad de Granada suma su grado de excelencia son los 5.3 puntos que obtiene por las publicaciones de sus investigadores en las revistas Nature y Science. Por último, respecto al PCP (rendimiento académico per cápita de cada institución), la puntuación es de 16,1.

Las claves Harvard, indomable La clasificación tiene en cuenta parámetros de calidad como número de publicaciones en revistas internacionales de prestigio reconocido (con especial atención a revistas como Science o Nature) y el número de citas de los trabajos de sus investigadores. También considera el número de premios Nobel o medallas Fields (de Matemáticas) que imparten clase en sus aulas o han estudiado en ellas. En términos globales, la universidad estadounidense de Harvard vuelve a ocupar el primer puesto mundial en la clasificación de 2019, como lleva haciéndolo desde 2003. Las líderes de Europa Para encontrar una europea hay que situarse en el tercer puesto en el que se encuentra la de Cambrigde. Algunos de los centros europeos que también figuran en los cien primeros puestos de esta clasificación son el Instituto Federal de Tecnología de Suiza, la Universidad del Sur de París, la también francesa Sorbona y la alemana de Heidelberg. Dejando a un lado las universidades estadounidenses, la canadiense de Toronto es la universidad norteamericana mejor situada (24), justo por delante de la mejor universidad asiática del ranking de Shanghai, la de Tokio, que baja este año de la plaza 22 a la 25. Dominio catalán A nivel nacional, la Universidad de Barcelona sigue predominando en el prestigioso Ranking ARWU de Shanghai que mide a las instituciones académicas de todo el mundo. Además, en las siete primeras plazas (primeras 400 del mundo) hay otras dos universidades de la capita catalana como son la Pompeu Fabra y la Autónoma mientras que Madrid cuela dos en el top 7 con la Complutense y la Autónoma. Es decir, que son las universidades de Valencia y la de Granada las que rompen la hegemonía española de las dos grandes capitales del país.

Eso sí, la UGR no obtiene puntos en los dos apartados que más suben el nivel como son los de Alumni (alumnos ganadores de premios Nobel y medallas Fields), Award (número total del personal docente e investigador que ha obtenido premios de relevancia tipo Nobel).

Justo, donde las grandes universidades como las que forman parte de la exclusiva Ivy League estadounidense crean la diferencia año más. Así, un año más, y son 17 consecutivos, la universidad estadounidense de Harvard lidera el ranking, acompañada en el podio por otras habituales: la universidad de Stanford (Estados Unidos) en segunda posición, y la de Cambridge (Reino Unido) en tercer lugar. Estados Unidos sigue acaparando las mejores posiciones del ranking, y 12 de las 15 mejores universidades están ubicadas en este país, a excepción, además de Cambridge, de las británicas Oxford (séptima posición) y University College London (en el decimoquinto puesto).

La helvética Instituto Federal de la Tecnología Suiza es la primera universidad del ranking que no pertenece ni a Estados Unidos ni a Reino Unido, repitiendo en el decimonoveno puesto de la lista como el mejor centro de la Europa continental. Para encontrar otra universidad europea no británica hay que descender hasta la 26ª posición, donde se encuentra la universidad de Copenhagen (Dinamarca). Cotas lejanas para la UGR que, no obstante, sigue marcando el camino a nivel nacional.