La UGR aloja a trabajadores de universidades de Ucrania y ultima plan de acogida

La Universidad de Granada (UGR) aloja y ayuda a una decena de personas, cinco miembros del personal de universidades de Ucrania que quedaron atrapados en la ciudad y a familiares que han llegado a España, y desarrolla un programa de acogimiento para quienes huyan del conflicto. Según han informado a Efe fuentes de la UGR, el estallido del ataque de Rusia a Ucrania dejó en Granada a cinco miembros del personal de universidades ucranianas que habían llegado a esta capital andaluza para participar en una semana de formación que se enmarca en el programa Erasmus+.

Dos de ellos se han reunido además con familiares hasta formar un grupo de nueve personas que han sido alojados en dos centros de la Universidad de Granada y que reciben además manutención, ayuda personal y psicológica.

Programa de acogimiento

La Universidad de Granada va a desarrollar un programa de acogimiento para atender a quienes lleguen desde Ucrania, país en el que no hay ni había miembros de la institución académica cuando comenzó el enfrentamiento bélico. En la UGR también estudian ocho ucranianos matriculados fuera de los planes de movilidad y que cursan programas de doctorado o másteres, a los que la Universidad también ha ofrecido el asesoramiento que necesiten.Además, estaba prevista para este mes la llegada de cuatro estudiantes ucranianos de la ciudad de Odesa en el marco del programa Erasmus+, aunque de momento la UGR no ha recibido información sobre sus situaciones.Por otro lado, la Universidad de Granada tiene a cinco estudiantes y un lector en Rusia con los que mantiene un contacto constante desde enero, una cifra que no se incrementará por la recomendación de la Embajada. Todos han recibido el ofrecimiento de asistencia, una de las alumnas ya ha regresado a España y otros lo están valorando ante la evolución de la situación.La UGR también mantiene el contacto constante con los 25 estudiantes rusos que cursan en Granada diferentes programas de movilidad.