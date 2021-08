UGT considera que "es momento de apostar por la calidad del empleo" tras el descenso del paro en Granada

Granada ha experimentado un descenso récord en las cifras de paro durante el mes de julio, gracias a la llegada del verano, el avance de la campaña de vacunación y la relajación de las restricciones. A lo que el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín señala en una nota de prensa que "a pesar del descenso notable del paro en el mes de julio, debido sin duda a la época estival, hay que ser muy prudentes a la hora de valorar estos datos, ya que el ritmo de generación de empleo es insuficiente, que queda mucho que avanzar en materia de protección social".

A pesar del estallido de la quinta ola de contagios, la economía parece estar recuperándose a ritmos acelerados por lo que, a juicio del ugetista, y dado que esa fue la condición puesta por el Ejecutivo Central, "ya no hay motivos que impidan retomar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". El Sindicato no exige más que lo comprometido en la Carta Social Europea, es decir, elevar el SMI hasta en torno a los 1.100 €. Los perceptores del SMI no invertirán este incremento en grandes fondos de capital, ni se lo llevarán a cuentas bancarias en el extranjero, sino que lo dedicarán al consumo y, con ello, a ayudar a mantener la recuperación económica y la generación de empleo.

Martín señala que el sindicato no va a cesar "en su exigencia de derogar, de una vez por todas, las dos últimas Reformas Laborales que solo han servido para empobrecer a la ciudadanía, crear desigualdades sociales e incluso criminalizar a los trabajadores. Hay que retomar el equilibrio en las Mesas de Negociación y recuperar el carácter paternalista del derecho laboral".

El representante sindical exige de nuevo la reactivación del Diálogo Social para incrementar el SMI y de la Negociación Colectiva para aprobar un nuevo AENC (el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva venció el pasado 1 de enero de 2021), que oriente el urgente proceso de incremento de los salarios que nuestro mercado laboral y nuestra economía precisan.

El representante de UGT, entiende que la mejora de la economía tiene que tener un efecto directo en la generación de empleo de calidad, y a ello dedicara nuestra organización sus esfuerzos sindicales diarios, concluye.