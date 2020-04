UGT denuncia la falta de fiabilidad de los test rápidos hechos en las residencias de Granada

Más información El coronavirus se lleva la vida de 72 personas que vivían en residencias de Granada

"No están siendo fiables, ni cuando dan resultado negativo, caso en el que se recomienda repetirlos, ni cuando dan positivo". Esta es la denuncia que la Unión General de Trabajadores (UGT) ha realizado públicamente para pedir el uso de pruebas PCR para detectar coronavirus en las residencias de mayores de Granada.

La central sindical afirmó que ya han detectado que estos test rápidos, también llamados de anticuerpos, dieron resultados negativos en personas que "después han ingresado por la tarde en centros hospitalarios como positivos en coronavirus".

UGT advierte de que estas pruebas pueden diagnosticar si se tiene o no la enfermedad en el momento de realizar el test, pero no señalan si ya se ha producido el contagio del Covid-19 pero aún no se han desarrollado los síntomas, o si ya se ha padecido la enfermedad y se ha creado inmunidad, ni distingue entre asintomáticos y no infectados.

Esto puede provocar que "no se estén aislado adecuadamente residentes enfermos de los no enfermos, con el consiguiente riesgo de que continúe el contagio".

Por ello, piden protección tanto para los trabajadores como los usuarios de residencias y que se les dote, independientemente de quien dependa su gestión, de todas las pruebas PCR, "necesarias para tener un conocimiento claro y concreto de la situación en la que se encuentran y ante la cual se debe dar una respuesta contundente"