UGT exige cubrir las vacantes entre el personal de Jardines, que el Ayuntamiento de Granada sigue pagando

El sindicato UGT insta a la dirección de Sorigué, una de las empresas que se encargan del servicio municipal de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes y al propio Ayuntamiento, como responsable último de este servicio público, a que cubran de manera inmediata los puestos vacantes, pues denuncia que actualmente en plantilla hay 11 personas con contratos temporales que acaban el 31 de diciembre, un trabajador que se ha jubilado totalmente y la empresa aun no ha cubierto ese puesto (aunque el Ayuntamiento sigue pagando por él ), dos prejubilaciones pendientes, diez trabajadores con bajas de larga duración a los que ya les paga la Seguridad Social y uno que esta en excedencia. La nómina de estos trabajadores se sigue abonando a Sorigúe por parte del Ayuntamiento, aunque está no tenga que desembolsar sus mensualidades, aseguran desde el sindicato en una nota de prensa.

Los representantes sindicales recuerdan que de los 300.000 euros de inyección económica desde el Consistorio a este servicio municipal, gran parte iba a dedicarse a dotar de estabilidad a la plantilla, como resultado de la aplicación de la nueva reforma laboral. Por ello, es imprescindible la estabilización de la actual plantilla, y se cubran todas las vacantes, ya que la superficie de zonas ajardinadas en la ciudad se ha incrementado en más de 100.000 en los últimos años, y ello sin incluir el futuro y esperado anillo verde. De ahí que en muchas ocasiones, señalan, ante la falta de personal y el correspondiente aumento de carga de trabajo de las plantilla, el estado de los jardines de Granada sea lamentable. Además, los representantes de UGT en Sorigué exigen también que se rejuvenezca la plantilla, ya que la empresa niega sistemáticamente las jubilaciones parciales.

El sindicato, afirman los representes de UGT, lleva más de un año solicitando estas justas reivindicaciones, con promesas incumplidas por parte del Ayuntamiento; es más, señalan que a pesar del compromiso del concejal del Área, Jacobo Calvo, a sentarse a negociar con la parte social y la empresa, dicho encuentro no se ha llagado a celebrar.

Si persiste esta problemática, los representes de UGT en Sorigué manifiestan que iniciaran movilizaciones, para defender los derechos laborales de estos trabajadores y trabajadoras, y para reclamar que el servicio público de mantenimiento de jardines municipales se preste a la ciudadanía en condiciones de calidad, y no en la forma en que ahora se está prestando, por la intransigencia e incumplimientos de la empresa prestataria, y por falta de atención de los responsables municipales.