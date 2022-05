UP continúa su batalla contra la privatización del servicio de basura de Granada y recurre al TSJA

El grupo municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Granada continúa su batalla por la municipalización del servicio de recogida de basura y limpieza de la ciudad, ahora en manos de Inagra por prórroga extraordinaria de la concesión, ya caducada, y que está en proceso de nueva adjudicación.

UP ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que ya dictó el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Granada ante el recurso del grupo municipal, que llevó a los tribunales el acuerdo municipal que optaba por la gestión indirecta del servicio para la nueva concesión en lugar de la gestión directa, la municipalización, pese a que UP considera que los datos económico avalarían esta decisión.

Según el portavoz de UP, Antonio Cambril, "apostamos por la municipalización de los servicios públicos, más si cabe los ligados a multinacionales. El cambio de modelo sacaría de la ruina al Ayuntamiento de Granada en 15 años solo con el cambio en la gestión del contrato de limpieza y la basura. Si no, estamos abocados a una deuda infinita".

Y es que, con en el recurso de UP al TSJA, del que se está a la espera de sentencia, se espera que se tengan en cuenta todos los argumentos que dio UP en su demanda judicial, donde demostraba que la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento era más barata que la indirecta, que finalmente es la que resultó aprobada en pleno y mantendrá para la nueva concesión, que lleva un año y medio de retraso.

Ahorro de 60 millones en 15 años de concesión

"Hemos recurrido porque la sentencia no entra en el fondo del asunto. Consideramos que la jueza no entró a valorar todos los informes que dimos. Está bien que argumentara la imparcialidad de los técnicos municipales que hicieron el informe y su objetividad, pero no se entra a detallar y a analizar el por qué. Nosotros demostramos que se podría tener un ahorro de 60 millones en 15 años, unos 4 millones al año", dice Cambril.

"Aceptamos la sentencia pero no estamos de acuerdo porque no entra en el fondo del asunto. También sabemos que en función del equipo de gobierno los informes pueden variar. ¿Por qué en Granada es la única ciudad donde no se puede municipalizar? En Málaga se ha hecho", argumenta el portavoz de UP.

Lo que pide el grupo es que por sentencia se diga que la gestión del servicio tiene que ser directa por sus beneficios.

UP espera que antes de fin de año esté la sentencia del TSJA para que no afecte al proceso de licitación del servicio, ahora en marcha. Si se adjudica antes la concesión a una empresa y luego llega la sentencia y es favorable a UP y por tanto a la municipalización, se abriría un escenario complicado que afectaría más al Ayuntamiento ya que empresa adjudicataria podría pedir indemnización, por lo que lo que espera que la sentencia llegue antes de que esté adjudicado.

Falta de motivación

La sentencia del juzgado contencioso se dictó el 31 de enero de este año y se recurrió en apelación porque UP considera, entre otros asuntos que presentó en su escrito, que el acuerdo que aprobó en pleno la gestión indirecta y la memoria justificativa en diciembre de 2020 no tiene validez ya que entiende insuficiente el informe del interventor municipal que entendía cumplido el acto de instrucción. UP sostiene que en el expediente de elección de la gestión indirecta del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos hay una falta de motivación a continuar con la gestión indirecta en vez del cambio de la gestión indirecta a la directa, y máxime cuando la gestión directa supera a la indirecta en criterios económicos equilibrados y eficaces. Considera que o existe, por tanto una justificación suficiente, adecuada y razonable que avale elegir la gestión indirecta, continuar con la gestión indirecta desde el punto de vista de la sostenibilidad y eficacia. La diferencia es de poco más de 100.000 euros.

Esta parte reprocha a la sentencia no haber efectuado una valoración suficiente del material probatorio aportado por esta parte al proceso. Como por incurrir la sentencia en una desestimación de la pretensión de esta parte formulada en la demanda de una manera genérica y sin referencia al caso examinado.

También alega que "no existe justificación en el beneficio industrial. Entendemos por beneficio industrial la retribución del capital a los socios. En la Memoria se establece un 3%. En las cuentas anuales de INAGRA comprobamos que el cliente de Inagra en su 99% es el Ayuntamiento de Granada. Podemos decir que su facturación es prácticamente con el Ayuntamiento de Granada. Y por tal razón dicho beneficio industrial puede corresponder al concepto de beneficio explotación".

En su recurso, UP espera que el TSJA, después de los oportunos trámites, dicte sentencia anulando laapelada, por ser disconforme a derecho, con condena en costas a la demandada y resolviendo: "Que se anule el acto impugnado, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Granada, en su sesión de fecha 30 de diciembre de 2020, relativo a Resolución de Alegaciones y la aprobación definitiva de la Memoria justificativa de la elección de la gestión indirecta del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, Expediente 4129/2020 (Resolución de alegaciones y aprobación definitiva), por no ser ajustado a derecho" y en segundo lugar que "condene a la Administración a pasar por esta declaración y a que se proceda a acordar que la gestión directa supone un menor coste y un mejor servicio y se apruebe la gestión directa de la prestación del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos".