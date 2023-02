UP pide que se active el fondo de avales de alquiler acordado con el PSOE en los presupuestos de Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha explicado que la capital es una de las ciudades donde el problema de la vivienda se ha hecho más duro y arrastra a miles de personas a no tener dónde vivir porque no existe un sistema de alquiler público real. La concejala Elisa Cabrerizo ha señalado que esta es de las primeras preocupaciones de la población, “que no ve respuesta mientras la inflación, la especulación y la inacción institucional siguen su propio rumbo”.

La concejala de la confluencia ha denunciado este miércoles ante la prensa que “el equipo de gobierno no ha puesto en marcha el sistema de avales del Ayuntamiento, que cuenta con un fondo de 130.000 euros”. Todo ello, ha reprochado, “pese a estar definido en los Presupuestos pactados con el PSOE, así como en el acuerdo de 55 medidas y que cuenta con una fecha límite de ejecución: el 31 de diciembre de 2022”.

"Acabará el mandato sin que se active ese fondo", ha lamentado Cabrerizo, quien ha informado de que “miles de familias no podrán acceder a un alquiler porque no viven en el tiempo de la política, están en la vida real”.

Una de las más caras de España

La capital, según el informe de Precios de Alquiler cerró el pasado mes de noviembre como una de las más caras de España en cuanto a alquiler y a compra, recuerdan desde Unidas Podemos. “Fue la segunda capital en la que más se incrementó el precio mensual del arrendamiento”, manifiestan.

Cabrerizo ha aportado más datos sobre el estado del acceso a la vivienda en Granada, estos de enero de 2023, que sostienen que el precio del alquiler subió en 2022 en la capital un 8,67% respecto al cierre del 2021, lo que lo sitúa en uno de los registros más elevados de Andalucía. “Según los datos recogidos por la prensa del informe de Pisos.com, solo Almería (11,4%) y Málaga (14,29%) están por delante de Granada en este ranking que supone la miseria de miles de familias de esta ciudad”, ha dicho.

De este modo, el precio del alquiler en la capital granadina se situó en los 9,22 euros por metro cuadrado, ha explicado, es decir, “por un piso de 60 metros, nada espectacular, se paga a unos 553,2 euros. En miles de familias, la mitad del sueldo o más”.

En cuanto a la compra de inmuebles, el Índice Inmobiliario Fotocasa “colocaba a Granada ciudad hace 2 meses y medio como la octava capital de provincia del país con mayor incremento en un año del precio de la vivienda”, donde el precio medio del metro cuadrado en Granada ascendió en noviembre a 2.099 euros.

En definitiva, ha subrayado la concejala, “en Granada no se puede ni alquilar ni comprar a no ser que mal vivas en muchos casos, y en otros, directamente tengas que elegir entre comer o pagar el alquiler”.

“Esta es la base de la necesidad que pusimos al PSOE sobre la mesa en cuanto a vivienda dentro del pacto de 55 medidas y el posterior presupuesto”, ha recordado. “Nuestra primera apuesta fueron los avales, por su amplia capacidad de acción que abarca desde las familias con menos recursos a personas jóvenes que están empezando y sufren sueldos raquíticos lo que les lleva a no poder independizarse”.

La situación en Granada, ha insistido, es que “los precios están disparados, se piden requisitos de ‘fantasía’ para poder alquilar como es reclamar una fianza de tres meses más el aval”. Esto sucede en toda Granada, también en barrios, no solo en el casco histórico, lamentan desde la confluencia.

Dos partidas presupuestarias

Para dar solución a miles de casos como este para personas jóvenes y familias con economías débiles, existen dos partidas presupuestarias que suman un fondo de 130.000 euros que, además, dice la edil, “no se gastaría porque solamente sirve como aval”. El pacto con el PSOE recoge que la primera partida de 30.000 euros está asociada a avales para alquileres con privados y el otro fondo de 100.000 euros está destinado a cubrir los avales de alquiler social para viviendas de entidades bancarias mediante convenio.

Tristemente pese a tener todas las herramientas para llevarlo a cabo, ha mencionado Cabrerizo, “nos encontramos en un punto en el que el equipo de gobierno está empezando a mover ficha, por lo que nos tememos que acabará el mandado y no se habrá puesto en marcha”.

“Nosotras les dimos la respuesta bien diseñada a un problema grave para los granadinos, un instrumento para dar acceso a la vivienda a miles de personas”, ha incidido y “pese a eso le han prestado poca o nula atención a pesar de que este fondo tiene consignada partida en el presupuesto y la fecha límite de ejecución era el 31 de diciembre de 2022”.

Desde UP, por tanto, han pedido al PSOE que cumpla lo pactado y que lo pongan en marcha. “Que sean responsables con la máxima necesidad básica de la ciudadanía y abandonen la idea de que los ayuntamientos no tienen competencias en ámbito de vivienda, eso es una concepción de derechas que el PSOE no debe suscribir”, ha agregado.

Por eso “advertimos de que Granada no puede quedar en manos de la especulación intensiva que generan miles de viviendas en manos de los fondos buitre o entidades financieras que están vacías, mientras miles de familias son expulsadas de sus barrios por no poder acceder a un alquiler asequible”, ha enfatizado y recalcado que “existen ejemplos de otras ciudades como Málaga o todas las de Cataluña, que demuestran que se puede hacer, solo hay que ponerle empeño”.

Por último, la concejala de UP ha mencionado otros acuerdos en materia de vivienda que el equipo de gobierno ha dejado ‘en el barbecho’ de los despachos como es la implantación de un Plan de Vivienda, la creación de un parque público de vivienda, un censo de vivienda pública, la agilización de la elaboración de informes de vulnerabilidad o la creación de un sistema de mediación directa en casos de desahucio. Cabrerizo también ha mencionado que todas estas políticas y otras tantas, se verían materializadas si el Ayuntamiento de Granada instaurara una Mesa de la vivienda que contara con la experiencia y el trabajo de colectivos.