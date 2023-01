Unión para mostrar Granada como destino de turismo de calidad en Fitur

La imagen de unidad se ha vuelto a repetir. A pesar de todos los esfuerzos porque Granada tenga recursos económicos potentes diferentes al turismo, como la ciencia y la inteligencia artificial, el turismo sigue siendo a día de hoy el pan del que viven muchos granadinos, por eso la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento de la capital vuelven a ir juntos a Fitur, que aunque es una de las casi trescientas actuaciones del Patronato Provincial de Turismo de este año, es una de las más importantes, sino la que más de todo el ejercicio. Esa sinergia ha sido destacada por todos los presentes, José Entrena, Paco Cuenca o Fernando Egea, los tres principales representantes de estas, que así además dejan atrás años donde la ciudad y la provincia acudían por separado. La entente ahora es clave para recuperar los niveles de turismo prepandémicos. Las estimaciones es que 2022 se cerró con algo más de 4 millones de visitantes en Granada, cuyo objetivo está en los más de 5 registrados en 2019.

"El turismo nacional se ha recuperado en 2022 en niveles prepandemia pero el internacional aún no", ha explicado el presidente de la Diputación, José Entrena, durante la presentación de las actividades de Granada en Fitur 2023. "La oferta del turismo cultural y monumental aún no está llegando por condicionantes", añadió el dirigente que ha recordado que "países que son grandes clientes como Japón, Corea del Sur, China o Estados Unidos han tenido las fronteras muy restringidas, y por eso no termina de despegar este turismo". Aun así, Entrena presagia un 2023 donde "iremos recuperando poco a poco" ese turismo internacional gracias a la relajación en las políticas restrictivas del Covid en estos países, aunque espera que no quede condicionado ese crecimiento si "se complica con la pandemia". "La estrategia es recuperar ese turismo internacional con esos países, que tienen gran poder adquisitivo y de gasto, y que nos está haciendo falta", dijo el presidente provincial.

Entrena ha destacado también que las instituciones presentan la programación de Fitur "unidas porque todos perseguimos el mismo objetivo, que es vender la marca Granada y apoyar a un sector, el turístico, que es un pilar esencial de la economía provincial y el sustento de miles de familias".

"Vamos a Fitur a promocionarnos con el objetivo fundamental de aumentar el tiempo de pernocta y la excelencia y calidad del turista que viene", explicó Francisco Cuenca, alcalde de Granada. "Hay que contar la riqueza de Granada, la excelencia de nuestra planta hotelera", y recordó que en estos momentos en la capital se "están reformando cinco hoteles de 5 estrellas", algo "que da a los turoperadores una imagen del turista que queremos". El regidor de la capital cifró en 16.000 plazas que hay en la provincia para 4 y 5 estrellas, algo que "indica hacia dónde va a la oferta hotelera" y a "aumentar gasto del turista". "No es solo que vengan a visitar uno o dos monumentos, sino que pasen varios días", remarcó nuevamente el alcalde capitalino.

Por su parte, el diputado Provincial de Turismo de Granada, Enrique Medina, ha indicado que "como viene siendo habitual en ediciones anteriores, la participación del organismo autónomo de Diputación tendrá un marcado carácter profesional. Esto implica que los protagonistas son los municipios de la provincia, sus recursos turísticos y sus empresarios. En el stand de la Diputación estarán representados todos los municipios la provincia y numerosas empresas e instituciones públicas y privadas".

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Fernando Egea, ha afirmado que "Fitur es espectáculo y en el Pabellón de Andalucía encontraremos un gran escenario bajo el título: Todo es de color en Andalucía. Por ahí desfilarán artistas de nuestra tierra con la actuación final de la cantautora María Peláe". La lista de presentaciones es muy larga con proyectos muy interesantes, "muchos de los cuales fruto de ayudas de Patrimonio Cultural o de las de fomento de la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales"