La Universidad de Granada prevé que los convenios de prácticas bloqueados puedan aprobarse "en las próximas semanas"

La Universidad de Granada afirma que "está intensificando los contactos" para desbloquear la firma de convenios de prácticas. La institución responde así a la quejas formuladas estudiantes que alegan que su formación en centros de trabajo dependientes de la Consejería de Justicia se ha visto afectada precisamente por la falta de los mencionados convenios. La institución asegura que "confiamos" en que estos documentos puedan rubricarse "en las próximas semanas".

En Andalucía la Junta y las universidades rubricaron un convenio por el que se facilita la gestión de las prácticas en todos los organismos dependientes de la Administración, con la salvedad, precisamente de Justicia. La Consejería confirmó que se está a la espera de un informe del servicio jurídico para analizar la nueva ley de la Seguridad Social. La norma establece que desde el 1 de enero de 2024 el estudiantado que realice prácticas curriculares debe estar dado de alta. Esto afecta tanto a universitarios como a estudiantes de instituto.

La situación de prácticas curriculares no remuneradas en la Universidad de Granada refleja un "desafío complejo que afecta tanto a la institución educativa como a los estudiantes que buscan completar sus estudios a través de estas prácticas obligatorias", indica la institución en un comunicado.

"La decisión de la Universidad de asumir la gestión de las altas y bajas y el coste de la Seguridad Social para estas prácticas es una medida que busca garantizar la continuidad de las mismas, evitando que empresas o instituciones públicas retiren sus ofertas al tener que asumirlas ellas, como en principio establece la legislación", aclara la UGR, que en presupuestos cuenta con una partida de 400.000 euros para el abono de las cotizaciones de los miles de estudiantes que este curso realizarán prácticas dentro de su formación. Son, cada año, unos 12.500 los matriculados en la UGR que hacen prácticas."La Universidad se enfrenta a varios retos en este proceso, como la firma de nuevos convenios o adendas que incluyan estas cláusulas de Seguridad Social, tanto con empresas como con las administraciones públicas", apostilla la nota.

"La lentitud en la renovación de estos convenios se presenta como un obstáculo importante, poniendo en riesgo la realización de prácticas curriculares esenciales para la formación del estudiantado. Cada día en la UGR se firman entre 10 y 20 convenios, sobre todo con empresas, que tienen más agilidad para su firma", señala la Universidad. En total, la institución previó que se tendrán que renovar unos 2.600 convenios."Actualmente la Universidad de Granada está intensificando los contactos a nivel político para desbloquear la firma de estos convenios, con interlocutores en todos los niveles de la Administración", continúa la respuesta de la Universidad, que señala que "confiamos que en buena medida los convenios pendientes se puedan desbloquear en las próximas semanas de modo que no afecten al estudiantado". Hay estudiantes que ya han mostrado su malestar tras comunicársele que sus prácticas se cancelaban. Es el caso de matriculados en Psicología y Educación Social que habían solicitado formarse en centros de menores infractores."La búsqueda de prácticas alternativas por parte de los responsables de prácticas en los diversos centros es una solución temporal. Sin embargo, esta solución puede no ser viable en todos los casos debido a la naturaleza específica de algunas prácticas, realizadas en colaboración con administraciones públicas", responde sobre la situación actual."La renovación de convenios con empresas para prácticas curriculares representa un aspecto crucial en la conexión entre la formación académica y el mercado laboral, asegurando que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en entornos reales y adquirir experiencia valiosa para su futuro profesional. En este contexto, es relevante destacar que, a pesar de la magnitud del desafío que supone la renovación de miles de convenios en un periodo escaso de tiempo, no se ha observado una disminución en el número de estos acuerdos", añade el comunicado, que apostilla además que "igualmente no se ha detectado ninguna problemática en el pago de las practicas, ya que se trata un tema que afecta a las prácticas no remuneradas".