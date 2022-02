La Universidad de Granada se dota de un código ético para mejorar la convivencia y sin carácter sancionador

El consejo de gobierno de la Universidad de Granada (UGR) aprobó el Código Ético de la institución, que recoge un conjunto de principios que guían la conducta de la comunidad universitaria y orientan su actuación ética. El documento estuvo en periodo de exposición pública en formato de borrador, que ahora es definitivo con algunas modificaciones. Se han incorporado comentarios recibidos, que han sido "numerosos", según indicó el vicerrector de Política Institucional y Planificación, Pedro Mercado, en un mensaje difundido por la Oficina de Gestión de la Comunicación. El texto no tiene carácter sancionador, sino que es un "instrumento" para fomentar la "cultura ética" y la mejora de la "convivencia" entre los miembros de la comunidad universitaria.

El documento, en su fase de borrador, hacía referencia a que "los actos reprobables podrán ser objeto de corrección disciplinaria". Este apartado ha sido modificado. Ahora se puede leer que "respecto a los actosreprobables contrarios a los valores y directrices contenidos en este Código que puedan también ser constitutivos de una infracción administrativa se estará a lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes". También se ha modificado el apartado que indicaba con respecto a la integridad académica que hay "tolerancia cero" con respecto al fraude. "La honestidad es crucial". En el documento finalmente aprobado se señala que "la honestidad es una condición imprescindible para el cumplimiento de la misión académica de las universidades".



El Código Ético finalmente aprobado establece ocho principios básicos que han de orientar toda la actividad de la Universidad de Granada: libertad académica; dignidad y respeto; igualdad, diversidad e inclusión; integridad académica y honestidad; buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas; corresponsabilidad y excelencia; sostenibilidad; y el compromiso con la institución y el servicio público, señala la institución en un comunicado.



El vicerrector de Política Institucional y Planificación explicó que este código reúne una serie de características que permiten “adaptarlo a la propia naturaleza de la universidad”. En ese sentido, es orientador y preventivo, para mejorar el clima ético de la institución universitaria, pero no tiene carácter sancionador ni normativo. Engloba al conjunto de la comunidad universitaria, sin especificar compromisos éticos por sectores o colectivos, y teniendo en cuenta el conjunto de actividades de la universidad: enseñanza, investigación, aprendizaje, transferencia de conocimiento, compromiso social, etc.



Su desarrollo ha tenido lugar con el propósito de diseñar un Código Ético que tenga en cuenta las necesidades actuales de una universidad pública, que exige rigor, garantías de participación, de cumplimiento y de revisión por parte del conjunto de la comunidad universitaria. Con ese fin de garantizar la participación, se puso en marcha, "de forma pionera, un periodo de exposición pública a la comunidad universitaria que ha permitido recibir sugerencias y comentarios acerca del Código Ético". En estos días está en fase de exposición otro documento singular, el plan estratégico.



El Código Ético ha sido fruto del trabajo de la Comisión de Ética e Integridad Académica, encargada de su seguimiento y desarrollo. Esta comisión ha aprobado su reglamento de funcionamiento en el mismo Consejo de Gobierno, constituyéndose como un órgano consultivo y deliberativo, no sancionador. Gracias a este instrumento, señaló Pedro Mercado, “se podrá fomentar la implicación de toda la universidad en una cultura ética que mejorará la convivencia y la reputación de la UGR, favoreciendo la detección y la prevención de conflictos de intereses”. De gran importancia para la institución, trata de recoger principios que orienten la actuación ética de la comunidad universitaria. Ha sido fruto de un proceso de elaboración por parte de la comisión creada en 2019 y comenzó a trabajar en 2020, añade la UGR.