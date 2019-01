Urbanismo ha puesto dos penalidades a Dragados por el retraso de Santa Adela

Las obras del edificio de Santa Adela finalizarán en el mes de abril según ha asegurado Dragados y Construcciones al Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, el técnico municipal encargado de revisar la buena marcha de los trabajos cuestionó ayer que finalicen para ese mes. Según sus cálculos será algo más adelante teniendo en cuenta el parón que ha supuesto la Navidad en una actuación que tenía que estar finalizada,–así aparece en el pliego de condiciones del contrato–el pasado mes de diciembre.

"La idea de Dragados es terminar el 30 de abril" reconoció este técnico que aseguró que él, "no se lo cree". En este sentido destacó la inquietud que tienen algunos vecinos con respecto al avance de los trabajos hasta el punto de que le han llegado a decir: "A ver si me muero y no me dan mi casa".

Cabe resaltar que tras el parón navideño ya se han iniciado trabajos de solería en algunos pisos y se ha avanzado en las pruebas de agua en las terrazas aunque aquí, por un problema, también se han alargado los trabajos.

Asimismo, está previsto que la próxima semana se empiece a trabajar en la fachada que queda en la calle Poeta Manuel Gracián lo que supondrá la instalación de un enorme andamio. Otra de las actuaciones de mayor magnitud que faltan consiste en las obras en la calle Asturias para introducir la luz para la futura iluminación de estas 128 viviendas.

Según informó ayer el concejal de Urbanismo Miguel Ángel Fernández Madrid, la capital ya ha impuesto dos penalidades a la empresa por unas obras que deberían haber finalizado en el mes de diciembre. Si vuelve a incumplir el plazo "se pondrá otra".