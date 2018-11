VUELOS CHÁRTERDe Granada al resto del mundo

237 destinos en 42 países diferentes. Esta sería la programación que tiene el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Una variedad de rutas, culturas, vacaciones y posibilidades de negocio a la altura de las grandes capitales no sólo de España, sino del resto del planeta. Pero tiene truco. Son los datos generales de los registros de vuelos chárter, aquellos que no se comercializan por los cauces habituales de venta, que han operado con destino y salida desde el aeródromo granadino en los últimos casi cinco ejercicios (entre 2014 y lo que va de 2018). Y más allá de los números, lo curioso es la gran cantidad de conexiones que se han realizado desde y para Granada en países que no cuentan con vuelos regulares: desde algunos con destinos cercanos como Málaga, Almería o Córdoba, hasta algunos que han atravesado el océano Atlántico desde Estados Unidos, Venezuela o las Azores.

Las cifras de 'charteo' del Federico García Lorca no suponen una parte significativa de sus datos globales. Son el 1,56% del total registrado desde el año 2014, y todavía con el ejercicio de 2018 por completarse. Sin embargo suponen una prueba importante para comprobar el funcionamiento de determinadas rutas antes de que las compañías puedan decidirse a hacerlas fijas en la programación de una terminal. Así, todas las nuevas conexiones que desde 2017 operan en el aeródromo provincial fueron operadas mediante chárter previamente. Es el caso de Bilbao, que en cuatro años transportó a 1.072 pasajeros en vuelos concertados; el de Tenerife Sur a 909, París-Charles de Gaulle a 766, o Milán-Malpensa, con 576, todos ellos sin contar con otras operativas desde las terminales cercanas de Le Bourget y Linate, también muy activas con Granada.

Las fluctuaciones de datos de estos vuelos depende de eventos y viajes de negocios

En las estadísticas facilitadas por Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), la sociedad explica que dentro de estas se contemplan vuelos contratados por turoperadores, privados, recreativos y los llamados aerotaxis, servicios realizados con aviones de pequeño tamaño que pueden transportar de 1 a 30 personas en su interior.

Julián Torres, director del Aeropuerto de Granada, aseguró que los vuelos chárter son "una opción más de captar turismo, ya no sólo de ocio, sino también de negocio, con todo lo que ello implica en términos de crecimiento económico y de oportunidades para potenciar la proyección nacional e internacional de Granada".

Buena parte de estos movimientos de viajeros que vienen a la ciudad ex profeso tienen que ver mucho con la celebración de grandes acontecimientos y congresos, ya no sólo en Granada, sino también en provincias cercanas. Esto se refleja en los datos globales, y además en la enorme fluctuación que estos generan. En 2014 y 2015, cuando el Aeropuerto no contaba con el actual catálogo de destinos, sobre todo internacionales, la cifras de vuelos chárter era muy superior a la actual. De los 11.432 pasajeros de 2014 y los 27.387 de 2015 se pasó a poco menos de 8.000 al año siguiente. En aquellos dos ejercicios tuvieron lugar en la provincia dos grandes eventos deportivos. De un lado se celebraron la Copa del Mundo de baloncesto y los Mundiales de tiro olímpico, y en 2015 tuvo lugar la Universiada de Invierno, que ayudó a elevar las cifras a pesar de que sólo el 30% de los deportistas que acudieron al evento aterrizó en Granada mediante vuelos contratados. Casi más importante que la celebración de competiciones de esta índole, son los actos promocionales. A finales de 2015, con motivo de la presentación de un nuevo modelo de automóvil, el aeródromo atendió a 66 vuelos chárter conectados con 20 países y que generaron un tráfico de pasajeros que se aproximó a los 7.000. "El alcance en términos de promoción fue realmente significativo", expuso Julián Torres. Aquel año, el 'charteo' alcanzó su mayor relevancia dentro de la actividad global del Aeropuerto, suponiendo el 3,87% del total de pasajeros, que se cerró con 707.270 viajeros.

El director del aeródromo también señaló que otro eje destacado en la operativa chárter es la turoperación, que "mediante la venta de paquetes turísticos, también representa una importante baza dentro de la actividad chárter, tanto por los beneficios evidentes que genera, como por el hecho de que, a veces, si la ruta que cubren esos vuelos funciona bien, las compañías terminan apostando por explotarla de forma regular". "La aviación chárter resulta una buena oportunidad para explorar nuevos mercados", sentenció el alto directivo de la terminal. La turoperación es uno de los puntos por los que está apostando la actual dirección del Aeropuerto, que junto con la Mesa provincial por la infraestructura, sigue buscando más destinos regulares.

Los datos referidos a este año hablan de una recuperación en el número de pasajeros chárter, a pesar de que la cantidad de vuelos todavía no ha alcanzado a la de 2017 (326 frente a 443). A falta de dos meses para cerrar el ejercicio, 7.651 viajeros de este tipo han llegado a la ciudad frente a los 5.813 del año pasado. Estos guarismos se verán incrementados, ya que el Aeropuerto tiene anunciados chárters con Islandia y Suecia para esta temporada invernal -que empezó el domingo 28 y finalizará en marzo-. Estos destinos se han consolidado dentro de esta oferta. El año pasado, desde el Aeropuerto de Keflavík-Reykjavík, un chárter trajo a la ciudad a 361 turistas, mientras que desde 2015 no ha hecho más que crecer la cantidad de pasajeros entre Granada y Estocolmo-Arlanda: 337, 353, 843 y este año 863 y subiendo.

A pesar de parecer pequeñas en relación a los vuelos comerciales, los chárters están siendo la vía para atraer a más turistas a la provincia desde lugares donde no existe línea regular. Si en estos dos meses continúa la escalada de lo que va de 2018, y se cubren los 626.160 asientos que las compañías tienen ofertados en esta campaña invernal, el objetivo de alcanzar el millón de pasajeros se cumplirá con creces, y además se iniciará el 2019 con buenas perspectivas.