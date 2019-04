Vamos Granada dice que aún quedan "muchos puntos" por esclarecer en el caso Ágreda

Vamos Granada ha asegurado esta mañana que aún "quedan muchos puntos importantes por esclarecer" en el caso Ágreda como el origen del dinero con el que se pagó la casa del Albaicín que acaba de ser recuperada por la ciudad; investigar a la Asociación AIDE, la ONG sin actividad conocida que logró el contrato con el anterior equipo de Gobierno del PP; y también conocer el equipo multidisciplinar que la perito del TSJA señaló necesario para realizar la tasación del inmueble.

La portavoz de la formación, Marta Gutiérrez, ha hecho estas consideraciones en un momento en el que, con la instrucción ya prácticamente concluida, el caso sólo está a la espera de incluir la tasación del inmueble.

Vamos Granada ha pedido en numerosas ocasiones incluir nuevas investigaciones al caso. Y esta semana volverá a pedir más. "Vamos a pedir nuevas diligencias de investigación porque lo que vemos es que el juez está dando muestras de querer archivar en falso, como ya hizo en 2016", asegura Gutiérrez.

La portavoz ha argumentado que tanto Vamos Granada como el empresario Ramón Arenas, que ejercen la acusación en el caso, tuvieran que recurrir para que el juez incluyera el correo de la concejal Isabel Nieto donde daba instrucciones de deshacerse de la casa "barato, barato".

"Lo ha incluido pero en el mismo auto pone en duda que tenga valor probatorio alguno y además dice que no puede pedir nuevas diligencais al estar finalizada la instrucción", critica Gutiérrez, que considera este último punto "incomprensible" porque "él mismo amplió el plazo de instrucción a agosto de este año". Así, consideran que por plazo y por el contenido tampoco se puede dar por cerrada la instrucción "porque quedan muchos puntos por esclarecer respecto a los cuales no ha hecho nada, como no llamar a declarar ni como investigado ni como testigo al presidente de AIDE, que firmó la venta".

Una reciente resolución del juez de Instrucción número 9 ha incorporado a la causa el mensaje del correo electrónico de la exconcejal del PP, por el que hablaba de adjudicar "gratis" o "barato, barato" el inmueble a la ONG AIDE interesada en su compra. En la resolución pone en duda el valor probatorio del e-mail y manifiesta que "finalizado el periodo de instrucción, [...] no puede ordenar la práctica de más diligencias de investigación», algo preocupante para la edil, que afirma que la causa ha estado paralizada medio año y que la pasividad del juez hace pensar que no tiene ninguna intención de investigar cuestiones clave que aún quedan por esclarecer.

También apunta a los flecos pendientes de la causa civil que pueden ser afectados por la causa penal. AIDE todavía tiene que responder por el daño y deterioro de Casa Ágreda durante este tiempo y el Ayuntamiento debe saber de dónde procede el dinero que tiene que devolver para no verse afectado sobre la legalidad de su procedencia.

Sobre este asunto, Vamos Granada denuncia "la pasividad del equipo de Gobierno, que todavía no ha personado al Ayuntamiento en la causa como acordó el pleno por unanimidad". "Nosotros vamos a pedir que se siga investigando porque es muy importante que se esclarezcan los hechos para que esto no se vuelva a repetir, no puede haber impunidad con la corrupción y la mala gestión del patrimonio granadino", ha matizado.