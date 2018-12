Vamos pide realizar la auditoría de los contratos MercaGranada aprobada en 2017

Vamos Granada pedirá cuentas de la auditoría sin abordar en MercaGranada en el último consejo de administración de la empresa que se celebrará este miércoles. La concejal y portavoz de la formación, Marta Gutiérrez, solicita los contratos a raíz de la aparición de MercaGranada en el sumario del caso Lezo.

Según recuerda Vamos Granada en un comunicado fue en mayo de 2017 cuando se acordó realizar una auditoría tras conocerse la información de que esta empresa local apaeríca en el sumario del caso Lezo.

No obstante, a día de hoy la auditoría aún no se ha realizado. Marta Gutiérrez ha señalado que aunque todavía no se han empezado a examinar las cuentas , "de lo que sí se ha ocupado el consejo es de plantear una reprobación hacia mí como consejera por haber confirmado a prensa que se había acordado realizar la auditoría".

La concejal de Vamos criticó que la quieran reprobar argumentando para ello “que he faltado al deber de confidencialidad, cuando lo que se debe aplicar es la Ley de Transparencia, ya que no se trata de un asunto de estrategia empresarial o similar en el que la empresa se pueda ver perjudicada frente a la competencia”. Para la edil, de hacerse la auditoría no iría en detrimento de MercaGranada sino que beneficiaria “su propia imagen porque la empresa debe ser transparente en estas cuestiones”.Por otro lado, Vamos preguntará tambiénpor el cumplimiento del Pacto por la Vega al que se suscribió MercaGranada en febrero de 2017.