"No vamos a solicitar a Vanessa Romero que renuncie, ¿por qué? Ella ha sufrido esto"

Maracena ha sido el epicentro de una de las noticias más sorprendentes de lo que va de año. Y la ondas que se propagan de este temblor posiblemente tengan futuros efectos. Por lo pronto, en unos días, "probablemente o el 9 o el 14" el PSOE de Maracena elaborará las listas electorales para las municipales del 28 de mayo. Vanessa Romero, la concejal socialista que fue raptada por la expareja de la alcaldesa, Berta Linares. Este miércoles se sumará otro episodio en el pleno extraordinario convocado por la regidora.

¿Alterará el suceso y la posterior investigación la confección de las listas municipales? Desde el Ayuntamiento, el portavoz y concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Antonio García Leiva, indica que "no se no se cede a las presiones de la gente que quiera o no quiera ir en las listas por ninguna cuestión, sea la que sea". En este sentido es Linares la que tiene "el derecho a confeccionar el mejor equipo que crea para para Maracena".

Es innegable que el suceso y la posterior sombra de que la motivación pudiera estar en una posible denuncia sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento ha conmocionado la vida política granadina. En este sentido, la onda expansiva ha llegado a Sevilla. Desde el PSOE andaluz, su líder, Juan Espadas, aseguró a los medios que Noel López -anterior alcalde maracenero y actual secretario de Organización de los socialistas andaluces- le trasladó su "total tranquilidad respecto a su gestión" como regidor, y defendió la "puesta a disposición de todos los expedientes en materia urbanística, para que el juez investigue todo lo que tenga que investigar, faltaría más, y colaboración absoluta". Pese a esta disposición a hablar ante los medios, Espadas, asegura García Leiva, no se ha puesto en contacto con la corporación municipal de la localidad metropolitana. "¿Por qué habría de hacerlo? Es un asunto municipal". Sí ha habido comunicación con López. "Se ha interesado en todo momento como estaban las dos", señala el concejal, que asume la labor de atender a la ristra de medios nacionales y locales que se hacen eco en estos días de lo ocurrido.

López, según García Leiva, habría pedido a sus compañeras "que salgan a la calle, que vivan, que que dejen de darle vueltas a la cabeza, porque él las conoce a las dos y su deseo es que que reactiven su agenda, que que se ponga a trabajar lo antes posible". Sobre los papeles que podrían haber motivado el suceso no ha habido, al menos así lo dice el concejal, interés. "Ni siquiera ha preguntado", asegura.

La posibilidad de que detrás del rapto hubiera otras cuestiones, relacionadas con una posible denuncia por presuntas irregularidades, García Leiva vuelve a defender la gestión municipal. El concejal, que pese a la tensión que se refleja en su rostro no da puntada sin hilo, hilvana el hecho de que se está en puertas de unas elecciones municipales y de las posibles aspiraciones de Romero. "No hay nada que esconder", reitera, para asegurar que "Sí que es curioso y qué casualidad que fue hace hace dos años" cuando Romero estuvo en Urbansimo. "Si había alguna regularidad, podía haberla" denunciado entonces, ya que era "su obligación". "No se cede a las presiones de ningún tipo porque gracias a Dios tenemos la conciencia muy tranquila".

Pese a este argumento, el portavoz indica que la relación entre los munícipes que conforman el equipo de gobierno no se ha resentido. "Tenemos una relación laboral y personal, unos más cercana a otros menos cercana, pero siempre ha sido cordial y además es muy educada por parte de unos y otros".

"De hecho, se ha ido contando con con Vanessa, hasta ahora, en en diferentes concejalías. La última la de Maracena 2030, que son millones de euros los que manejan en subvenciones", reitera el concejal, que añade que espera que Romero -que milita en el PSOE- siga de concejal hasta las elecciones municipales de mayo. "Esperemos que sí, lo que sí lo que queremos es que venga aquí con nosotros y apure el mandato. Que trabaje y intentemos darle la suficiente normalidad a todo esto, en la medida de lo posible, para poder luego lidiar con con el tema personal".

En este sentido, no se baraja la posibilidad de solicitar a Romero que abandone. "No, ¿por qué? Ella ha sufrido esto. En lo personal, ¿cómo vamos a decirle nosotros que renuncie? Ella hará lo que crea conveniente".

Sobre la petición de la Policía Judicial de la Guardia Civil de que se custodien en el Ayuntamiento los expedientes, Antonio García Leiva asegura que hasta la fecha no se han personado agentes para solicitar más información. "Sólo mandaron el documento de que mantuviéramos la integridad de todos los expedientes del Ayuntamiento en general, que fue contestada rápidamente diciéndoles que nosotros utilizamos un sistema de digitalización, por lo que no hay que tomar ninguna acción". Cualquier modificación se podría detectar, explica el concejal, que mantiene que el Ayuntamiento funciona con normalidad pese al revuelo de los últimos días. Tanto es así que no se han cambiado ni claves ni contraseñas en los equipos informáticos que permiten el acceso a la documentación municipal. "La única medida que se que se ha tomado es cambiar las claves de los mandos de la cochera".