Ver la vida color de rosa

Los vinos rosados en España, hasta hace poco, estaban un poco denostados. Algo sorprendente ya que los rosados son vinos muy difíciles de elaborar y disfrutar de un buen rosado es un auténtico placer. Además son vinos muy versátiles que pueden tomarse tanto como aperitivo como acompañamiento de gran diversidad de platos: ensaladas, pastas, arroces, pescados, carnes blancas…

Lo primero es diferenciar los llamados vinos claretes de los vinos rosados propiamente dichos. Aunque por su característico tono rosado pueden parecer iguales, ¡nada más lejos de la realidad! Se trata de dos vinos completamente diferentes tanto por su elaboración como por los tipos de uva empleados en ellos.

El clarete es un vino elaborado mezclando mosto de uva tinta realizando la fermentación con los hollejos, pero luego se mezcla con una buena proporción de uvas blancas, de forma que se obtiene un vino con poco color.

Los vinos rosados pueden elaborarse de dos maneras diferentes: a través del sangrado o del prensado, pero utilizando únicamente uvas tintas. Cuanto más tiempo esté el mosto en contacto con las pieles más intenso será el color del vino resultante. Así, podemos encontrar rosados muy pálidos y otros de un color casi rozando el color de un tinto joven. Pero no olvidemos que el color no determina su intensidad aromática o gustativa. Es decir, no porque un rosado sea más pálido va a tener menos aromas o sabor y viceversa. Deben servirse a una temperatura de entre 6º y 8º.

Así que olviden sus prejuicios (si los tienen) con los rosados y pruébenlos. Mañana es San Valentín y su color evoca el romanticismo. ¿Qué mejor ocasión? Aquí les recomiendo cuatro, de varias procedencias y estilos.

Audentia 2021-Bodegas Murviedro (DO Valencia)

Este vino es una de las últimas creaciones de esta prestigiosa bodega valenciana. Elaborado con uvas de la variedad Cabernet Sauvignon, es de color cereza pálido, con aromas de frambuesas y grosellas, ligeras notas lácticas y toques especiados. Fresco gracias a su buena acidez, goloso y con buena estructura en boca.

Nicte Pétalos de Rosa 2021 – Bodegas Avelino Vegas (VT Castilla – León)

Su nombre viene de la mitología griega: "Nicte, diosa de la noche, concibió a Eter, dios del brillo y la luminosidad, y a Hemera, diosa del día. El universo entero se mueve en una eufórica danza al ritmo de su canto".

Un vino elaborado con la uva autóctona de la región de Valdevimbre, Los Oteros y la ribera del río Cea, en León, la Prieto Picudo, llamada así por sus racimos de granos pequeños pero compactos. Vino de color rosa brillante e intenso, con aromas de frutillas rojas, regaliz rojo y notas balsámicas, que le dan mucha frescura en nariz y en boca. Goloso, nos llena la boca a su paso y prolonga sus aromas en retronasal.

Pueblo Viejo 2021 – Bodegas Almenar (DOCa Rioja)

Este rosado está elaborado con la variedad tinta Garnacha, una de las más típicas de Rioja tras la Tempranillo, y últimamente muy valorada tanto para tintos como para rosados. Es un vino en el que confluye la tradición vinícola riojana y la enología moderna que busca vinos más ligeros y fáciles de beber.

De color cereza intenso y discretos destellos violáceos, en nariz encontramos aromas de fresón maduro y grosellas rojas y negras, con toques de pimienta y especias dulces. Estructurado y pleno en el paso por boca y de final largo y persistente.

Rosado 828, 2021 – Bodegas 828 (DOCa. Rioja)

Elaborado con la uva reina de La Rioja, la Tempranillo, es un vino de color rosa-frambuesa muy vivo y brillante, con ribete violáceo. En nariz sobresalen los aromas frutales de fresa, frambuesa, mora y ciertos recuerdos de fruta tropical producidos durante la fermentación. En boca se muestra fresco, con volumen y elegante, con paso frutal y equilibrada acidez que le da un toque refrescante. El final es largo con notas de frutos rojos en retronasal.